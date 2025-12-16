Ключові факти

Докапіталізація відбудеться через випуск облігацій внутрішньої державної позики. Кабінет Міністрів України ухвалив це рішення 12 грудня.

«Рішення забезпечить стабільне фінансування державної програми доступної іпотеки «єОселя» на наступні кілька років», – йдеться у повідомленні «Укрфінжитла».

Міністерство фінансів України до кінця 2025 року випустить ОВДП, зокрема: 7 млрд грн – строк обігу 4 роки, ставка доходу 14,1% річних, купонний період 6 місяців; 10 млрд грн – строк обігу 5 років, ставка доходу 12,9% річних, купонний період 6 місяців; 13 млрд грн – строк обігу 7 років, ставка доходу 11,0% річних, купонний період 6 місяців.

Мінекономіки викупить у державну власність акцій додаткової емісії «Укрфінжитла» в обмін на облігації, що дозволить збільшити статутний капітал компанії, йдеться у повідомленні.

Докапіталізація дасть змогу ще близько 18 000 українських сімей отримати житло за програмою пільгової іпотеки.

Контекст

Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. Її реалізують Міністерство економіки України спільно з Міністерством цифрової трансформації та «Укрфінжитлом».

За цією програмою військовослужбовці, медики, педагоги, науковці можуть отримати кредит на купівлю житла під 3% (6%) річних.

Ветерани війни та члени їхніх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, внутрішньо переміщені особи, а також інші громадяни, які не володіють житлом, або його площа менша, ніж 52,5 кв. м + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї додатково, можуть отримати кредит на купівлю житла під 7% (10%) річних.

За час роботи програми «єОселя» понад 22 000 українських родин купили житло, а загальний обсяг виданих кредитів досяг 37,8 млрд грн.

На середину грудня 2025-го банки-партнери акредитували 114 забудовників, у яких можна придбати квартири на стадії будівництва.