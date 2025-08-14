Обсяг ОВДП у власності українців за номінальною вартістю досяг рекордних 100,2 млрд грн. З початку року він зріс на 27,7%, свідчать дані Національного банку. Збільшення відбулося на тлі високої дохідності та податкових пільг цього інструменту.
Деталі
- За даними НБУ, з початку року частка фізосіб на ринку ОВДП збільшилася з 4,2% до 5,34%. При цьому частка банків знизилася до 47%, НБУ – до 35,76%, нерезидентів – до 1,04%, страхових компаній – до 1,04%. Частка юросіб зросла з 9,57% до 9,81%.
- У портфелі фізосіб переважають гривневі ОВДП – 55,2 млрд грн, 40,3 млрд грн номіновано в доларах США, 4,7 млрд грн – в євро.
Контекст
ОВДП гарантують 100% повернення коштів та відсотків. Це – найдохідніший інструмент серед доступних для непрофесійного інвестора.
Куплені рік тому облігації принесли б понад 14% доходу, пів року тому – понад 7%. Головна перевага ОВДП – відсутність будь-яких податків.
