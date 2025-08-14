Обсяг ОВДП у власності українців за номінальною вартістю досяг рекордних 100,2 млрд грн. З початку року він зріс на 27,7%, свідчать дані Національного банку. Збільшення відбулося на тлі високої дохідності та податкових пільг цього інструменту.