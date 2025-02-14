Кабмин вернул контроль за ценами на лекарства. Шмыгаль обещает удешевление самых популярных препаратов на 30% в марте

Кабмин установил ограничения на максимальную торговую наценку для аптек, запретил маркетинговые платежи и возобновил контроль за ценами на лекарства. Об этом 14 февраля сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил , что с 1 марта отечественные производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарственных средств на 30%.

Подробности

Предельная наценка дистрибьюторов на лекарственные средства не будет превышать 8% от оптово-отпускной цены (за исключением отдельных случаев). Для рецептурных препаратов введены регрессивные розничные надбавки от 10% до 25% в зависимости от стоимости лекарств. Максимальная торговая наценка на безрецептурные препараты, покупаемые за счет внебюджетных источников, не будет превышать 35% от закупочной цены.

Правительство запретило маркетинговые и промо-платежи аптечным сетям до внедрения механизма реферирования оптовых цен и установления четких правил маркетинговой деятельности.

Возобновляется государственный контроль за ценообразованием в сфере розничной торговли лекарствами – проверки будет проводить Госпродпотребслужба.

Шмыгаль сообщил, что по инициативе президента во время заседания СНБО были утверждены меры, реализация которых позволит снизить цены на лекарства для населения. В частности, украинские производители уже с 1 марта снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарственных средств на 30%.

Контекст

В 2024 году стоимость лекарственных средств в Украине выросла на 10,8%, что ниже показателя 2023 года, когда рост составил почти 19%, свидетельствуют данные сервиса Liki24.com.

5 февраля президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится.

10 февраля Аптечная профессиональная ассоциация Украины направила в Минздрав декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств. В документе участники рынка поддержали инициативу по снижению цен на всех этапах поставки: производители должны снизить отпускные цены, дистрибьюторы – оптовые, а аптеки – розничные.

Декларацию подписали пять крупнейших аптечных сетей страны: «Аптека АНЦ», «Подорожник», «Аптека доброго дня», «Аптека 9-1-1» и «Бажаємо здоров’я».

13 февраля Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 12 февраля об обеспечении доступности лекарств для украинцев.