Зеленський підписав указ про зниження цін на ліки. Уряд і аптеки сформують список зі 100 найбільш затребуваних препаратів

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в силу рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 12 лютого про забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Відповідний указ №82/2025 оприлюднено на сайті президента.

Ключові факти

12 лютого РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського провела засідання, на якому розглянула зниження цін на ліки.

На засіданні йшлося про те, що уряд, виробники та аптечні мережі визначать перелік 100 препаратів, на які з 1 березня зменшать ціни на 30%. Також буде рішення щодо регулювання націнки на ліки від вартості, встановленої виробником, проведення перевірок кінцевих цін та моніторингу використання медикаментів у медзакладах.

«Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоровʼя», – наводить слова президента пресслужба.

Згідно із указом, уряд має з 1 березня встановити граничні постачальницько-збутові надбавки не вище 10%, що нараховуються дистриб’юторами ліків до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані лікарські засоби, та регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки на всі рецептурні ліки.

Граничні торговельні (роздрібні) надбавки повинні бути не вище 35% до закупівельних цін на всі безрецептурні ліки.

Указ передбачає розширення переліку ліків, зокрема для лікування хронічних захворювань, вартість яких відшкодовується Національною службою здоров’я України в рамках програми медичних гарантій за договорами про реімбурсацію.

У документі йдеться про відновлення з 1 березня державного нагляду (контролю) за дотриманням державних регульованих цін на ліки.

Президент доручив уряду спільно з обласними і Київською міською державними адміністраціями у двотижневий строк опрацювати питання щодо створення аптек як структурних підрозділів державних або комунальних медзакладів із запровадженням мінімальних надбавок на ліки.

Контекст

У 2024 році ціни на ліки в Україні зросли на 10,8% проти майже 19% у 2023-му, свідчать дані сервісу з доставки та бронювання ліків Liki24.com.

5 лютого Зеленський у вечірньому зверненні розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.

10 лютого учасники Аптечної професійної асоціації України направили до МОЗ України «Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів». У ній вони підтримали ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати по всьому ланцюжку: виробники знижують відпускні ціни на весь перелік зареєстрованих ліків, дистрибʼютори зменшують оптові ціни, а аптеки – роздрібні ціни.

Підписи під декларацією вже поставили пʼятірка найбільших аптечних мереж України: «Аптека АНЦ», «Подорожник», «Аптека доброго дня», «Аптека 9-1-1», «Бажаємо здоровʼя».