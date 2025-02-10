Аптечні мережі готові зменшити вартість ліків, звернулися до виробників та дистриб'юторів

П’ять аптечних ритейлерів підписали декларацію про доступність лікарських засобів, яка спрямована на зниження вартості ліків, йдеться у повідомленні Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) 10 лютого. Вони закликають виробників та дистриб'юторів приєднатися до неї.

Ключові факти

Декларацію підписали аптечні мережі «Аптека 9-1-1», «Бажаємо здоровʼя», «Аптека АНЦ», «Аптека Доброго Дня» і «Подорожник». Декларація має вступити в силу з 1 березня.

Підписанти запропонували всім учасникам ринку пропорційно знизити націнки.

Зокрема, національним виробникам пропонується знизити відпускні ціни на всі зареєстровані лікарські засоби, що реалізуються в аптечних закладах України, щодо цін, які діяли на 1 січня 2025 року.

Дистриб’ютори відповідно зменшать оптові ціни, застосовуючи пропорційну виробнику знижку на свою націнку.

Аптеки зобов’язуються знизити роздрібні ціни, пропорційно скорочуючи свою націнку на лікарські засоби, які постачаються постачальниками зі знижкою.

На думку аптечних мереж, це дозволить досягти кумулятивного зниження вартості вітчизняних лікарських засобів для кінцевих споживачів.

Підписанти вирішили взяти на себе зобов’язання не допускати прихованого підвищення цін або змін у схемах постачання, що можуть нівелювати домовленості про зниження вартості ліків.

При цьому підписанти погодилися на відкритий формат співпраці та співпрацю з антимонопольними органами для запобігання зловживанням на фармацевтичному ринку.

«Підписання декларації є кроком до зниження цін на ліки, однак її ефективність буде залежати від реального виконання зобов’язань усіма учасниками ринку. Декларація відкрита для приєднання для всіх гравців фармринку, які підтримують позицію прозорого формування ціноутворення ліків», — підкреслюють підписанти.

Контекст

5 лютого президент Володимир Зеленський розкритикував роботу міністра охорони здоров’я та Антимонопольного комітету через завищені ціни в деяких аптечних мережах та закладав і закликав вжити заходи, щоб виправити ситуацію. «Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо», – сказав Зеленський, додавши, що «потрібні конкретні рішення, які дозволять зробити більш доступним захист здоровʼя наших людей».