Цены на лекарства в Украине могут снизиться на 30% – Зеленский

С 1 марта в Украине могут подешеветь 100 наиболее популярных медицинских средств на 30%, заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Соответствующее решение уже принято и опубликовано 13 февраля.

Ключевые факты

Изменения будут касаться наиболее востребованных медицинских препаратов.

Механизм снижения цен уже найден, подчеркнул Зеленский.

Решение было принято на заседании СНБО, его публикация ожидается 13 февраля.

Президент также заявил, что в Украине восстанавливается справедливость по отношению к тем, кто «зарабатывал миллиарды на продаже Украины».

Контекст

В 2024 году цены на лекарства в Украине выросли на 10,8% против почти 19% в 2023-м, свидетельствуют данные сервиса по доставке и бронированию лекарств Liki24.com.

5 февраля Зеленский в вечернем обращении раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится.

10 февраля участники Аптечной профессиональной ассоциации Украины направили в Минздрав Украины «Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств». В ней они поддержали инициативу по снижению цен на лекарственные препараты по всей цепочке: производители снижают отпускные цены на весь список зарегистрированных лекарств, дистрибьюторы уменьшают оптовые цены, а аптеки – розничные цены.

Подписи под декларацией уже поставили пять самых крупных аптечных сетей Украины: «Аптека АНЦ», «Подорожник», «Аптека доброго дня», «Аптека 9-1-1», «Бажаємо здоровʼя».