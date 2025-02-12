Цены на лекарства в Украине могут снизиться на 30% – Зеленский

С 1 марта в Украине могут подешеветь 100 наиболее популярных медицинских средств на 30%, заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Соответствующее решение уже принято и опубликовано 13 февраля.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ключевые факты
- Изменения будут касаться наиболее востребованных медицинских препаратов.
- Механизм снижения цен уже найден, подчеркнул Зеленский.
- Решение было принято на заседании СНБО, его публикация ожидается 13 февраля.
- Президент также заявил, что в Украине восстанавливается справедливость по отношению к тем, кто «зарабатывал миллиарды на продаже Украины».
Контекст
В 2024 году цены на лекарства в Украине выросли на 10,8% против почти 19% в 2023-м, свидетельствуют данные сервиса по доставке и бронированию лекарств Liki24.com.
5 февраля Зеленский в вечернем обращении раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится.
10 февраля участники Аптечной профессиональной ассоциации Украины направили в Минздрав Украины «Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств». В ней они поддержали инициативу по снижению цен на лекарственные препараты по всей цепочке: производители снижают отпускные цены на весь список зарегистрированных лекарств, дистрибьюторы уменьшают оптовые цены, а аптеки – розничные цены.
Подписи под декларацией уже поставили пять самых крупных аптечных сетей Украины: «Аптека АНЦ», «Подорожник», «Аптека доброго дня», «Аптека 9-1-1», «Бажаємо здоровʼя».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.