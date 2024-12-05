Цены на лекарства в Украине в этом году выросли почти на 11% – Liki24.com

В 2024 году цены на лекарства в Украине росли значительно медленнее, чем в 2023-м, свидетельствуют данные сервиса по доставке и бронированию лекарств Liki24.com. После резкого скачка в 2022–2023 годах из-за российского вторжения, перебоев с поставками и инфляции в 2024-м подорожание составило лишь 10,8% против почти 19% в прошлом году.

Ключевые факты

Рост стоимости лекарств в 2024-м снизился почти до темпов 2021 года (9,31%), когда рыночные условия были более стабильными. Это происходит благодаря понижению темпов роста инфляции и контролю за производством.

«Замедление темпов роста цен на лекарственные препараты – хороший сигнал для рынка, но двузначный показатель – это все еще тревожно», – говорит основатель Liki24.com Антон Авринский.

Темпы роста цен на лекарства в 2020–2024 годах. Данные: Liki24.com

Скидки при бронировании, сравнение цен в разных аптеках и благотворительные программы делают лекарства доступнее. Это особенно важно для социально незащищенных групп: пожилых людей, многодетных семей, мам с малышами и тех, у кого сложно с финансами, говорит Авринский.

Незначительно подорожали или даже подешевели некоторые препараты, такие как «Бифрен» (+8,5%), «Гидазепам» (+5,8%), «Калия Йодид» (-7,8%), свидетельствуют данные Liki24.com.

Однако некоторые препараты в 2024 году все же значительно подорожали: «Лимфомиозот» (+35%, до 497 грн), «Дуфастон» (+15%, до 659 грн), «Эвказолин Аква» (+15%, до 103 грн). Отдельные случаи значительного изменения цены вызваны высокими затратами на производство, дефицитом или ограниченным количеством альтернатив на рынке.

Если сравнивать цены на некоторые лекарственные препараты в 2021 году с 2024-м, то почти за три года с начала вторжения цены выросли существенно. К примеру, успокаивающее средство «Гидазепам» подорожало на 73,4%, а спрей «Эвказолин Аква» – на 63,7%. В то же время цены на препараты с большей конкуренцией, как антикоагулянт «Ксарелто», снизились (-8,4%).

Цены на лекарства с высоким спросом, такие как «Детралекс» (+34,4%) и «Нимесил» (+31,1%), за три года также пошли вверх. Этому способствовало усложнение логистики и стабильно высокий спрос именно на эти товары.

Контекст

В 2023 году продажи фармацевтической продукции, а также импорта и экспорта выросли, сообщала фармацевтическая компания «Дарница». Продажи лекарств в Украине выросли на 25%, большинство проданных лекарств – украинского производства, если считать в упаковках, а если в деньгах, то импортные.

В прошлом году украинцы больше всего купили противовоспалительных и противоревматических средств – на 9,4 млрд грн. Но больше всего выросли продажи средств против болезней полости носа – почти на 38%.

Экспорт лекарств вырос на 17% по сравнению с 2022 годом. Главные покупатели украинских лекарств – Узбекистан, Литва, Казахстан, Грузия и Молдова.

Импорт лекарств в Украину в 2023-м увеличился на 13% по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортером стала Германия, на втором месте – Индия, а на третьем – Франция.