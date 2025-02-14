Кабмін повернув контроль за цінами на ліки. Шмигаль обіцяє здешевлення найпопулярніших препаратів на 30% в березні

Кабмін встановив обмеження на максимальну торговельну націнку для аптек, заборонив маркетингові платежі та відновив контроль за цінами на ліки. Про це 14 лютого повідомив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначиив , що з 1 березня вітчизняні виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних лікарських засобів на 30%.

Деталі

Гранична націнка дистриб’юторів на лікарські засоби не перевищуватиме 8% від оптово-відпускної ціни (за винятком окремих випадків). Для рецептурних препаратів запроваджено регресивні роздрібні надбавки від 10% до 25% залежно від вартості ліків. Максимальна торговельна націнка на безрецептурні препарати, що купуються за кошти позабюджетних джерел, не перевищуватиме 35% від закупівельної ціни.

Уряд заборонив маркетингові та промоційні платежі аптечним мережам до впровадження механізму реферування оптових цін і встановлення чітких правил маркетингової діяльності.

Відновлюється державний контроль за ціноутворенням у сфері роздрібної торгівлі ліками – перевірки проводитиме Держпродспоживслужба.

Шмигаль повідомив, що за ініціативою президента під час засідання РНБО були затверджені заходи, реалізація яких дасть змогу знизити ціни на ліки для населення. Зокрема, українські виробники вже з 1 березня зменшать відпускні ціни на 100 найбільш популярних лікарських засобів на 30%.

Контекст

У 2024 році вартість лікарських засобів в Україні зросла на 10,8%, що нижче показника 2023 року, коли зростання сягнуло майже 19%, свідчать дані сервісу Liki24.com.

5 лютого президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.

10 лютого Аптечна професійна асоціація України направила до МОЗ декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів. У документі учасники ринку підтримали ініціативу щодо зниження цін на всіх етапах постачання: виробники мають зменшити відпускні ціни, дистриб’ютори – оптові, а аптеки – роздрібні.

Декларацію підписали п’ять найбільших аптечних мереж країни: «Аптека АНЦ», «Подорожник», «Аптека доброго дня», «Аптека 9-1-1» та «Бажаємо здоров’я».

13 лютого Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 12 лютого про забезпечення доступності ліків для українців.