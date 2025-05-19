Минэкономики оценивает потери экспортеров в €2,9 млрд из-за отмены «торгового безвиза» с ЕС

Министерство экономики оценило потенциальные потери украинских экспортеров из-за отмены режима свободной торговли с Евросоюзом, прекращающего действие 5 июня. Из-за потенциального возвращения рыночных тарифов они могут потерять €2,9 млрд дохода в год. Об этом говорится в материале Forbes Ukraine .

Ключевые факты

Отрицательный вклад в рост ВВП будет на уровне -0,98 процентного пункта, – говорит заместитель министерства экономики Тарас Качка в ответе министерства по запросу Forbes Ukraine.

Наибольшее влияние от потенциального прекращения будут иметь экспортеры кукурузы, пшеницы, мяса птицы и сахара, добавляет замминистра.

В прошлом году объем экспорта товаров, подпадавших под тарифные квоты, вырос почти в два раза по сравнению с 2021 годом, объясняет Качка. Сумма экспорта составила €5,4 млрд, по данным Евростата.

Контекст

Европейский союз (ЕС) ввел полную либерализацию торговли с Украиной 4 июня 2022 года для поддержки местного бизнеса в условиях военной агрессии России. Это решение отменило все пошлины, тарифные квоты и защитные меры относительно украинского импорта.

После этого Совет ЕС продлевал режим свободной торговли дважды, последнее соответствующее решение принято в мае 2024-го, его действие заканчивается в этом году 5 июня.

Еврокомиссия (ЕК) завершает подготовку альтернативы действующему режиму, но отказалась раскрывать подробности. «Вскоре мы представим ее Украине», – говорится в письменном ответе пресс-службы комиссии по запросу Forbes Ukraine.

В настоящее время единственный компромисс со стороны ЕК – сохранение текущих условий экспорта для чугуна и стали после окончания действия таможенных квот. Инициатива ожидает подтверждения со стороны Совета ЕС.

Правительство рассчитывает до 5 июня договориться о переходном механизме, который позволит сохранить свободную торговлю с ЕС до завершения переговоров и внесения изменений в статью 29-4 Соглашения об ассоциации, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на «часе правительства» 16 мая.