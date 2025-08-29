Meta переживает турбулентность в своем амбициозном ИИ-направлении после ряда громких кадровых решений. Один из создателей ChatGPT Шенцзя Чжао едва не вернулся в OpenAI после нескольких дней работы в компании, но получил должность главного ученого по ИИ. Между тем, десятки опытных и новых сотрудников объявили о выходе, что свидетельствует о проблемах с перестройкой, которую проводит Марк Цукерберг, пишет FT .

Подробности

Чжао даже подписал документы о возвращении в OpenAI, прежде чем ему предложили руководящую роль в Meta Superintelligence Lab (MSL). Его назначение стало частью масштабной реорганизации, в рамках которой Цукерберг привлекает новую волну управленцев: экс-CEO Scale AI Александра Ванга и бывшего руководителя GitHub Ната Фридмана.

Впрочем, интеграция новых лидеров сопровождается оттоком кадров. В компании уже объявили о выходе более полдесятка ветеранов, в том числе сотрудников с 9–10-летним стажем.

Некоторые новые рекруты, такие как исследователь машинного обучения Итан Найт, оставили Meta после нескольких недель, а другие даже не вышли на работу. Meta в ответ заявила, что определенная «текучесть кадров является нормальной».

Этим летом Meta уже четвертый раз за полгода перестроила свою ИИ-структуру, создав четыре отдельных команды в рамках MSL. Возглавляет их Ванг, которого Цукерберг пригласил после $14-миллиардной инвестиции в его Scale AI. Ванг курирует секретное подразделение TBD («to be determined»), работающее над новыми моделями вместо не оправдавшего ожиданий флагманского Llama Behemoth.

В то же время СМИ сообщают о разных стилях управления Ванга и Цукерберга. Последний настаивает на скорейшем достижении цели – создании «персонального суперинтеллекта», тогда как новое руководство вынуждено адаптироваться к бюрократии корпорации с капитализацией $1,95 трлн.

Контекст

В этом году Meta стала одним из лидеров в «войне за таланты» среди ведущих ИИ-компаний, предлагая исследователям компенсационные пакеты на сотни миллионов долларов и используя обратные поглощения, чтобы переманить ключевых лидеров со стартапов. Начиная с апреля Марк Цукерберг лично участвовал в рекрутинге, обращаясь к сотрудникам OpenAI, Google DeepMind и другим лабораториям через электронные письма и сообщения в WhatsApp. В некоторых случаях предложения достигали $100 млн общей компенсации. Например, предложение соучредителю Thinking Machines Lab Эндрю Таллоку могло достигать $1,5 млрд, но он его отклонил.

Для возглавления ИИ-направления Meta привлекла соучредителя Scale AI Александра Ванга, выплатив $14 млрд за долю в его компании. Также к команде присоединились бывший генеральный директор GitHub Нет Фридман и соучредитель Safe Superintelligence Дэниел Гросс, для привлечения которых Meta предложила приобрести долю в их венчурной фирме. По состоянию на середину августа Meta наняла более 50 специалистов, в том числе более 20 из OpenAI, 13 из Google, трех из Apple, трех из xAI и двух из Anthropic.

На прошлой неделе стало известно, что компания ввела временный мораторий на наем в MSL, чтобы «спланировать рост штата к 2026 году».

Несмотря на кадровые колебания, инсайдеры отмечают, что привлечение Чжао и Фридмана считают ключевым успехом Meta в попытке догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта.