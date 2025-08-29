Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Кадровая турбулентность в Meta. Активный наем ИИ-талантов привел к оттоку опытных сотрудников

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Марк Цукерберг /Getty Images

Марк Цукерберг Фото Getty Images

Meta переживает турбулентность в своем амбициозном ИИ-направлении после ряда громких кадровых решений. Один из создателей ChatGPT Шенцзя Чжао едва не вернулся в OpenAI после нескольких дней работы в компании, но получил должность главного ученого по ИИ. Между тем, десятки опытных и новых сотрудников объявили о выходе, что свидетельствует о проблемах с перестройкой, которую проводит Марк Цукерберг, пишет FT.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Чжао даже подписал документы о возвращении в OpenAI, прежде чем ему предложили руководящую роль в Meta Superintelligence Lab (MSL). Его назначение стало частью масштабной реорганизации, в рамках которой Цукерберг привлекает новую волну управленцев: экс-CEO Scale AI Александра Ванга и бывшего руководителя GitHub Ната Фридмана.
  • Впрочем, интеграция новых лидеров сопровождается оттоком кадров. В компании уже объявили о выходе более полдесятка ветеранов, в том числе сотрудников с 9–10-летним стажем.
  • Некоторые новые рекруты, такие как исследователь машинного обучения Итан Найт, оставили Meta после нескольких недель, а другие даже не вышли на работу. Meta в ответ заявила, что определенная «текучесть кадров является нормальной».
  • Этим летом Meta уже четвертый раз за полгода перестроила свою ИИ-структуру, создав четыре отдельных команды в рамках MSL. Возглавляет их Ванг, которого Цукерберг пригласил после $14-миллиардной инвестиции в его Scale AI. Ванг курирует секретное подразделение TBD («to be determined»), работающее над новыми моделями вместо не оправдавшего ожиданий флагманского Llama Behemoth.
  • В то же время СМИ сообщают о разных стилях управления Ванга и Цукерберга. Последний настаивает на скорейшем достижении цели – создании «персонального суперинтеллекта», тогда как новое руководство вынуждено адаптироваться к бюрократии корпорации с капитализацией $1,95 трлн.

Контекст

В этом году Meta стала одним из лидеров в «войне за таланты» среди ведущих ИИ-компаний, предлагая исследователям компенсационные пакеты на сотни миллионов долларов и используя обратные поглощения, чтобы переманить ключевых лидеров со стартапов. Начиная с апреля Марк Цукерберг лично участвовал в рекрутинге, обращаясь к сотрудникам OpenAI, Google DeepMind и другим лабораториям через электронные письма и сообщения в WhatsApp. В некоторых случаях предложения достигали $100 млн общей компенсации. Например, предложение соучредителю Thinking Machines Lab Эндрю Таллоку могло достигать $1,5 млрд, но он его отклонил.

Для возглавления ИИ-направления Meta привлекла соучредителя Scale AI Александра Ванга, выплатив $14 млрд за долю в его компании. Также к команде присоединились бывший генеральный директор GitHub Нет Фридман и соучредитель Safe Superintelligence Дэниел Гросс, для привлечения которых Meta предложила приобрести долю в их венчурной фирме. По состоянию на середину августа Meta наняла более 50 специалистов, в том числе более 20 из OpenAI, 13 из Google, трех из Apple, трех из xAI и двух из Anthropic.

На прошлой неделе стало известно, что компания ввела временный мораторий на наем в MSL, чтобы «спланировать рост штата к 2026 году».

Несмотря на кадровые колебания, инсайдеры отмечают, что привлечение Чжао и Фридмана считают ключевым успехом Meta в попытке догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні