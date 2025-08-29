Meta переживає турбулентність у своєму амбітному ШІ-напрямі після низки гучних кадрових рішень. Один із творців ChatGPT Шенцзя Чжао ледь не повернувся до OpenAI після кількох днів роботи в компанії, але зрештою отримав посаду головного науковця з ШІ. Тим часом десятки досвідчених і нових співробітників оголосили про вихід, що свідчить про проблеми з перебудовою, яку проводить Марк Цукерберг, пише FT .

Деталі

Чжао навіть підписав документи про повернення до OpenAI, перш ніж йому запропонували керівну роль у Meta Superintelligence Lab (MSL). Його призначення стало частиною масштабної реорганізації, у рамках якої Цукерберг залучає нову хвилю управлінців: екс-CEO Scale AI Александра Ванга та колишнього керівника GitHub Ната Фрідмана.

Втім, інтеграція нових лідерів супроводжується відтоком кадрів. У компанії вже оголосили про вихід понад пів десятка ветеранів, зокрема співробітників із 9–10-річним стажем.

Деякі нові рекрути, такі як дослідник із машинного навчання Ітан Найт, залишили Meta після кількох тижнів, а інші навіть не вийшли на роботу. Meta у відповідь заявила, що певна «плинність кадрів є нормальною».

Цього літа Meta вже вчетверте за пів року перебудувала свою ШІ-структуру, створивши чотири окремі команди в межах MSL. Очолює їх Ванг, якого Цукерберг запросив після $14-мільярдної інвестиції у його Scale AI. Ванг курує секретний підрозділ TBD («to be determined»), що працює над новими моделями замість флагманського Llama Behemoth, який не виправдав очікувань.

Водночас ЗМІ повідомляють про різні стилі управління Ванга та Цукерберга. Останній наполягає на швидшому досягненні цілі – створення «персонального суперінтелекту», тоді як нове керівництво змушене адаптуватися до бюрократії корпорації з капіталізацією $1,95 трлн.

Контекст

Цього року Meta стала одним із лідерів у «війні за таланти» серед провідних ШІ-компаній, пропонуючи дослідникам компенсаційні пакети на сотні мільйонів доларів і використовуючи так звані зворотні поглинання, щоб переманити ключових лідерів зі стартапів. Починаючи з квітня, Марк Цукерберг особисто брав участь у рекрутингу, звертаючись до співробітників OpenAI, Google DeepMind та інших лабораторій через електронні листи та повідомлення в WhatsApp. У деяких випадках пропозиції досягали $100 млн загальної компенсації. Наприклад, пропозиція співзасновнику Thinking Machines Lab Ендрю Таллоку могла сягати $1,5 млрд, але він її відхилив.

Для очолення ШІ-напряму Meta залучила співзасновника Scale AI Олександра Ванга, виплативши $14 млрд за частку в його компанії. Також до команди приєдналися колишній генеральний директор GitHub Нет Фрідман і співзасновник Safe Superintelligence Деніел Гросс, для залучення яких Meta запропонувала придбати частку в їхній венчурній фірмі. Станом на середину серпня Meta найняла понад 50 спеціалістів, зокрема більш ніж 20 із OpenAI, 13 із Google, трьох з Apple, трьох з xAI та двох з Anthropic.

Минулого тижня стало відомо, що компанія запровадила тимчасовий мораторій на найм у MSL, щоб «спланувати зростання штату до 2026 року».

Попри кадрові коливання, інсайдери відзначають, що залучення Чжао та Фрідмана вважають ключовим успіхом Meta у спробі наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту.