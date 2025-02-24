Канада передаст Украине бронемашины, тренажеры для F-16 и $3,5 млрд от замороженных активов РФ

Канада предоставит Украине 25 боевых машин пехоты LAV III, четыре тренажера для F-16 и 5 млрд канадских долларов ($3,5 млрд), полученных от замороженных активов РФ, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пленарном заседании «Поддерживай Украину».

Ключевые факты

«Я объявляю, что Канада предоставит Украине еще 25 боевых машин пехоты LAV III», – сказал Трюдо, добавив, что Канада также предоставит систему спутников для F-16 и четыре тренажера для этих истребителей.

«Они будут переданы в ближайшие месяцы. Это вдобавок к миллионам дополнительных боеприпасов, снаряжению и аптечкам первой помощи», – добавил Трюдо.

Канада также передаст Украине первую часть помощи в 5 млрд канадских долларов, финансируемую за счет поступлений от замороженных российских активов, вместе с предоставлением гранта на помощь Украине в поддержке энергетической безопасности после атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Контекст

Утром 24 февраля в Украину прибыли глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и еще ряд европейских и мировых лидеров. В Киеве лидеры стран-партнеров планируют обсудить мир и гарантии безопасности.

Фон дер Ляйен пообещала, что Украина получит новый финансовый транш от ЕС в размере €3,5 млрд уже в марте. Кошта анонсировал специальное заседание, которое состоится 6 марта и будет посвящено обсуждению войны в Украине и безопасности Европы.

Президент Владимир Зеленский предложил создать систему гарантий безопасности на основе действующих 28 двусторонних соглашений по безопасности.