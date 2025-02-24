Зеленський пропонує створити систему гарантій безпеки на основі чинних 28 двосторонніх безпекових угод

Цей рік повинен стати початком реального та надійного миру, сказав президент Володимир Зеленський на пленарному засіданні «Підтримуй Україну». За його словами, що гарантії безпеки – «це ключ до миру» і вони можуть бути засновані на чинних двосторонніх безпекових угодах із партнерами.
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Ключові факти
- «Цей рік повинен стати роком початку реального, надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею», – заявив президент.
- Зеленський додав, що мир неможливо просто оголосити «за одну годину, за один день, сьогодні, завтра, післязавтра, на жаль».
- «Така реальність, якщо хтось спробує це зробити і саме так, без будь-якої опори, без гарантій безпеки – це не спрацює», – пояснив він.
- Президент зазначив, що мир може бути наслідком «зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки».
- Зеленський нагадав, що Україна вже має 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами. За його словами, це чіткі зобовʼязання, які роблять сильнішою Україну, і на їх основі треба створити систему гарантій безпеки.
- «У нас вже 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами, і майже з усіма, хто бере участь в сьогоднішній зустрічі. І це дуже чіткі зобовʼязання, які роблять сильніші Україну і ваші країни» – сказав Зеленський, додавши, що необхідно посилювати співпрацю.
- «І на основі цього початкового фундаменту ми разом маємо створити дієву, достатню для безпеки систему, гарантії для справедливого тривалого миру для України та всієї Європи», – наголосив він.
Контекст
У січні 2024-го президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Британія стала першою країною, з якою було укладено таку угоду. Загалом держава уклала вже 28 двосторонніх безпекових угоду: із США, Німеччиною, Францією, Канадою, Італією, та іншими країнами.
Зранку 24 лютого до України прибули голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Антоніу Кошта та ще низка європейських та світових лідерів. У Києві лідери країн-партнерів планують обговорити мир та гарантії безпеки.
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