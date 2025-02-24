ЄС надасть Україні €3,5 млрд в березні – фон дер Ляєн

Україна отримає новий фінансовий транш від ЄС у розмірі €3,5 млрд вже в березні. Про заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час Міжнародного саміту підтримки України в Києві 24 лютого.

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«Я можу оголосити, що новий платіж у €3,5 млрд для України надійде вже в березні», – наголосила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Європа залишається поруч із Києвом у цей критичний період, адже на кону не лише майбутнє України, а й безпека всієї Європи. Головним завданням, за її словами, залишається посилення стійкості української оборони.

«Загалом наш Союз і держави-члени надали Україні допомогу на €134 євро. Це більше, ніж будь-хто інший», – зазначила очільниця Єврокомісії.

Контекст

Європейський Союз залишається ключовим джерелом прямої бюджетної підтримки для України з лютого 2022 року. За даними Мінфіну, загальний обсяг фінансування від ЄС на пріоритетні видатки державного бюджету склав €45 млрд.

У 2024 році частка бюджетної допомоги ЄС у загальному обсязі зовнішніх надходжень України перевищила 40% і досягла €16,1 млрд. Із цієї суми €3 млрд було надано у вигляді грантів, решта – у форматі пільгових кредитів.

У грудні 2024 року в межах програми Ukraine Facility Україна отримала €4,1 млрд макрофінансової допомоги від ЄС.