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ЄС надасть Україні €3,5 млрд в березні – фон дер Ляєн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Україна отримає новий фінансовий транш від ЄС у розмірі €3,5 млрд вже в березні. Про заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час Міжнародного саміту підтримки України в Києві 24 лютого. 

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Деталі 

  • «Я можу оголосити, що новий платіж у €3,5 млрд для України надійде вже в березні», – наголосила фон дер Ляєн.
  • Вона наголосила, що Європа залишається поруч із Києвом у цей критичний період, адже на кону не лише майбутнє України, а й безпека всієї Європи. Головним завданням, за її словами, залишається посилення стійкості української оборони.
  • «Загалом наш Союз і держави-члени надали Україні допомогу на €134 євро. Це більше, ніж будь-хто інший», – зазначила очільниця Єврокомісії.

Контекст 

Європейський Союз залишається ключовим джерелом прямої бюджетної підтримки для України з лютого 2022 року. За даними Мінфіну, загальний обсяг фінансування від ЄС на пріоритетні видатки державного бюджету склав €45 млрд.

У 2024 році частка бюджетної допомоги ЄС у загальному обсязі зовнішніх надходжень України перевищила 40% і досягла €16,1 млрд. Із цієї суми €3 млрд було надано у вигляді грантів, решта – у форматі пільгових кредитів.

У грудні 2024 року в межах програми Ukraine Facility Україна отримала €4,1 млрд макрофінансової допомоги від ЄС.

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