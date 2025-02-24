Канада передасть Україні бронемашини, тренажери для F-16 і $3,5 млрд від заморожених активів РФ

Канада надасть Україні 25 бойових машин піхоти LAV III, чотири тренажери для F-16 і 5 млрд канадських доларів ($3,5 млрд), отриманих від заморожених активів РФ, заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо на пленарному засіданні «Підтримуй Україну».

Ключові факти

«Я оголошую, що Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти LAV III», – сказав Трюдо, додавши, що Канада також надасть систему супутників для F-16 і чотири тренажери для цих винищувачів.

«Вони будуть передані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги», – додав Трюдо.

Канада також передасть Україні першу частину допомоги на 5 млрд канадських доларів, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів, разом із наданням гранта на допомогу Україні в підтримці енергетичної безпеки після атак РФ на українську енергетичну інфраструктуру.

Контекст

Зранку 24 лютого до України прибули голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Антоніу Кошта та ще низка європейських і світових лідерів. У Києві лідери країн-партнерів планують обговорити мир та гарантії безпеки.

Фон дер Ляєн пообіцяла, що Україна отримає новий фінансовий транш від ЄС у розмірі €3,5 млрд вже в березні. Кошта анонсував спеціальне засідання, яке відбудеться 6 березня і буде присвячене обговоренню війни в Україні та безпеки Європи.

Президент Володимир Зеленський запропонував створити систему гарантій безпеки на основі чинних 28 двосторонніх безпекових угод.