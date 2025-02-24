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«Україна – це Європа». Європейські та світові лідери прибули на саміт до Києва

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Антоніу Кошта та ще низка європейських та світових лідерів зранку 24 лютого прибули до України, пише Суспільне. Сьогодні у Києві відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир та гарантії безпеки.

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Деталі

  • На цей час відомо, що крім керівництва ЄС до Києва прибули лідери Латвії, Литви, Естонії, Іспанії, Канади, Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.
  • «Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону не тільки доля України. Це доля Європи», – написала фон дер Ляєн про візит до Києва.

Контекст

23 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, 37 лідерів держав візьмуть участь у саміті в Києві 24 лютого. З них 13 будуть присутні особисто, зокрема, лідери країн північної Європи та керівництво ЄС, повідомив президент.

За словами Зеленського, він запропонує союзникам найближчими тижнями провести зустріч в одній із європейських столиць для обговорення формату гарантій безпеки для України. Він зазначив, що таку зустріч можуть організувати вже за тиждень-два.

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