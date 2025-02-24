«Україна – це Європа». Європейські та світові лідери прибули на саміт до Києва

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Антоніу Кошта та ще низка європейських та світових лідерів зранку 24 лютого прибули до України, пише Суспільне. Сьогодні у Києві відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир та гарантії безпеки.
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Деталі
- На цей час відомо, що крім керівництва ЄС до Києва прибули лідери Латвії, Литви, Естонії, Іспанії, Канади, Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.
- «Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону не тільки доля України. Це доля Європи», – написала фон дер Ляєн про візит до Києва.
Контекст
23 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, 37 лідерів держав візьмуть участь у саміті в Києві 24 лютого. З них 13 будуть присутні особисто, зокрема, лідери країн північної Європи та керівництво ЄС, повідомив президент.
За словами Зеленського, він запропонує союзникам найближчими тижнями провести зустріч в одній із європейських столиць для обговорення формату гарантій безпеки для України. Він зазначив, що таку зустріч можуть організувати вже за тиждень-два.
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