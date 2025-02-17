В России после дроновой атаки до сих пор горит Ильский НПЗ и остановилась нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» – ССО

Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» были поражены дронами Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины в Краснодарском крае, под удар попали нефтепереработка и логистика РФ, сообщило командование ССО 17 февраля.

Ключевые факты

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе примерно в 400 км от контролируемой украинской армией территории прогремело около 20 взрывов. На объекте до сих пор бушует пожар.

На заводе шесть технологических установок по переработке нефти мощностью 6,6 млн т в год.

В этом месяце украинские дроны уже поражали этот завод, который обеспечивает топливом российскую армию для ведения войны против Украины.

Под удар также попал один из самых больших энергетических объектов в России – нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская». Она вообще приостановила свою работу после налета украинских беспилотников. По данным ССО, Россия перекачивает нефть в обход станции на минимальных оборотах.

Станция «Кропоткинская» является крупнейшей в Каспийском трубопроводном консорциуме, который обеспечивает основной экспорт нефти из Казахстана.

Указанные объекты не только поставляют топливо российской армии, но и напрямую финансируют войну против Украины за счет нефтяных доходов.

Контекст

14 января украинские военные нанесли массированный удар по военным объектам в глубине России на расстоянии от 200 до 1100 км. Среди атакуемых объектов – нефтебаза «Комбинат «Кристалл» в Энгельсе, Брянский химический завод, зенитные комплексы «Тор» и «Бук», Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод «Казаньоргсинтез».

16 января Тамбовский пороховой завод, ключевой объект российского ВПК, подвергся атаке. В тот же день Силы специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями атаковали дронами нефтебазу «Лискинская» в Воронежской области, что подтверждено Генштабом ВСУ.

В ночь на 24 января удары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани и предприятию «Кремний Эл» в Брянске, которое производит микроэлектронику для российской военной техники.

В ночь на 29 января подразделения ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово. А дроны Службы безопасности Украины и ССО также поразили нефтеперекачивающую станцию ​​«Андреаполь» и ракетный арсенал в Тверской области РФ.

Ночью 31 января подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Волгоградской области РФ.

3 февраля под ударом оказались Волгоградский НПЗ («Лукойл-Волгограднефтепереработка») и Астраханский газоперерабатывающий завод «Газпрома», 5 февраля – нефтеперерабатывающий завод «Албашнефть», 6 февраля – аэродром «Приморско-Ахтарский», 11 февраля – Саратовский нефтеперерабатывающий завод.