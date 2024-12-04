Kernel инвестировал $20 млн в собственный флот за время полномасштабного вторжения

Самый крупный экспортер и производитель подсолнечного масла Kernel Андрея Веревского инвестировал $65 млн в портовую логистическую инфраструктуру, $20 млн – в собственный флот , говорится в сообщении Kernel.

Ключевые факты:

Kernel инвестировала более $20 млн в флот для обеспечения экспортных поставок.

Компания владеет танкером «Мавка», дедвейт которой 13 500 т и балкером Rotterdam Pearl V с грузоподъемностью 50 000 т зерна. Балкер «Энеида» был продан в апреле 2024-го.

Еще $65 млн вложили в терминалы для перевалки грузов.

В собственности Kernel находится крупнейший зерноперевалочный комплекс в Украине «ТрансБалкТерминал» в глубоководном порту Черноморск. Он способен превалировать 8 млн т зерна в год.

Ключевой актив группы по отгрузке подсолнечного масла на судна, терминал TGT-Oil в порту Черноморск, переваливает 1,4 млн т в год и имеет хранение в 97 000 т.

Кроме того, компании принадлежит еще три терминала: OilExport в глубоководном порту Южный с годовой мощностью перевалки 0,5 млн т подсолнечного масла, Reni-Oil в порту Рени, мощностью 700 000 т подсолнечного масла в год и Danube Prom Agro в речном порту Рени, позволяет экспортировать 0,4 млн т зерна или подсолнечного шрота в год.

Контекст

Общий объем переработки масличных в 2024 финансовом году в агрохолдинге «Кернел» составил 3,2 млн т. Это на 27% больше, чем в предыдущем году, благодаря запуску Староконстантиновского маслоэкстракционного завода в феврале 2024-го. Продажи подсолнечного масла в апреле–июне по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 1% – до 384 000 т. Было продано 20 000 т бутылированного подсолнечного масла.

Экспорт зерна компании «Кернел» в апреле–июне достиг 1,6 млн т, что в 2,6 раза больше, чем в прошлом, и на 14% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Самым крупным совладельцем «Кернела» через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский. Благодаря допэмиссии ему удалось увеличить свою долю акций Kernel до 93,78%.

До войны «Кернел» занимала первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Она также являлась самым крупным производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине. Кроме того, холдинг занимался выращиванием другой агропродукции и ее реализацией.