«Кернел» впервые с начала войны привлек финансирование от международных кредиторов

Украинский агрохолдинг Kernel после успешного погашения еврооблигаций на $300 млн впервые с начала полномасштабного вторжения получил финансирование на $150 млн от международных кредиторов – синдиката европейских банков. Об этом сообщила пресс-служба компании 25 октября.

Подробности

Кредитная линия имеет срок погашения до 1 августа 2025 года с возможностью продления.

К синдицированной кредитной линии присоединились нидерландские коммерческие банки ING Bank NV и Coöperatieve Rabobank UA, международное финансовое учреждение The Black Sea Trade and Development Bank.

Важным аспектом этого соглашения в компании была названа возможность присоединения новых банков-участников к синдикату.

Средства будут использованы для поддержки увеличения экспорта украинской агропродукции, в частности подсолнечного масла. «Кернел» планирует профинансировать закупку семян подсолнечника, рапса и сои в Украине.

Продукты переработки масличных культур, растительное масло и шрот будут экспортированы на международный рынок.

Контекст

18 октября «Кернел» сообщил, что погасил пятилетние еврооблигации на $300 млн со ставкой 6,5% годовых. Выкуп прошел в указанный в проспекте эмиссии срок – 17 октября.

22 октября Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Kernel с CC до CCC-.

Общий объем переработки масличных в 2024 финансовом году в агрохолдинге «Кернел» составил 3,2 млн т. Это на 27% больше, чем в предыдущем году, благодаря запуску Староконстантиновского маслоэкстракционного завода в феврале 2024-го. Продажи подсолнечного масла в апреле–июне по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 1% – до 384 000 т. Было продано 20 000 т бутылированного подсолнечного масла.

Экспорт зерна компании «Кернел» в апреле–июне достиг 1,6 млн т, что в 2,6 раза больше, чем в прошлом, и на 14% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Крупнейшим совладельцем «Кернела» через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский с долей 39,3%.

До войны «Кернел» занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Он также являлся крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине. Кроме того, холдинг занимался выращиванием другой агропродукции и ее реализацией.