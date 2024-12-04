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Kernel інвестував $20 млн у власний флот за час повномасштабного вторгнення

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Найбільший експортер та виробник соняшникової олії Kernel Андрія Веревського інвестував $65 млн у портову логістичну інфраструктуру, $20 млн – у власний флот, йдеться в повідомленні Kernel.

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Ключові факти:

  • Kernel інвестувала понад $20 млн у флот для забезпечення експортного постачання. 
  • Компанія володіє балкером «Енеїда» та танкером «Мавка». Дедвейт «Енеїди» – 47 335 т, «Мавки» – 13 500 т. 
  • Ще $65 млн вклали в термінали для перевалки вантажів. 
  • У власності Kernel перебуває найбільший зерноперевалочний комплекс в Україні «ТрансБалкТермінал» у глибоководному порту Чорноморськ. Він здатний превалювати 8 млн т зерна на рік. 
  • Ключовий актив групи з відвантаження соняшникової олії на судна, термінал TGT-Oil у порту Чорноморськ, перевалює 1,4 млн т на рік та має потужності зберігання у 97 000 т.
  • Крім того компанії належить ще три термінали: OilExport у глибоководному порту Південний із річною потужністю перевалки 0,5 млн т соняшникової олії, Reni-Oil в порту Рені, потужністю 700 000 т соняшникової олії на рік та Danube Prom Agro в річковому порту Рені, що дає змогу експортувати 0,4 млн т зерна або соняшникового шроту на рік. 

Контекст

Загальний обсяг переробки олійних у 2024 фінансовому році в агрохолдингу «Кернел» становив 3,2 млн т. Це на 27% більше, ніж у попередньому році, завдяки запуску Старокостянтинівського олійноекстракційного заводу в лютому 2024-го. Продажі соняшникової олії у квітні–червні порівняно з попереднім кварталом зросли на 1% – до 384 000 т. Було продано 20 000 т бутильованої соняшникової олії. 

Експорт зерна компанії «Кернел» у квітні–червні досяг 1,6 млн т, що у 2,6 раза більше, ніж торік, та на 14% менше порівняно з попереднім кварталом.

Найбільшим співвласником «Кернелу» через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський. Завдяки допемісії йому вдалося збільшити власну частку акцій Kernel до 93,78%. 

До війни «Кернел» посідала перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Вона також була найбільшим виробником і продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, холдинг займався вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

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