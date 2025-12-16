Крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» приобрел производителя возобновляемой энергии «Санвин 11». Стоимость сделки – 347,57 млн грн, говорится в пресс-релизе компании 16 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- «Санвин 11» имеет в управлении одну солнечную электростанцию мощностью 12,95 МВт.
- По предварительным оценкам компании, CЭС способна производить электроэнергию, равную около 4% годового потребления «Киевстар».
- В компании заявили, что инвестируют в возобновляемую энергетику, чтобы «повысить надежность своей сети и сделать сервисы более энергонезависимыми».
- Электроэнергия, которую будет производить СЭС, будет поставляться в объединенную энергосистему Украины, что позволит «Киевстар» частично хеджировать риски, связанные с колебаниями цен на электроэнергию, говорится в пресс-релизе.
Контекст
В 2024-м оператор инвестировал 10 млн грн в пилотный проект с СЭС в Одесской и Житомирской областях, говорил Forbes в ноябре того года СТО оператора Владимир Лутченко. По его словам, проект был нужен, чтобы протестировать экономию и понять, есть ли смысл расширять географию. Кроме солнечной генерации, оператор также присматривается к проектам в ветроэнергетике.
23 сентября 2025 года мобильный оператор «Киевстар» подал заявку на приобретение энергокомпании «Санвин 11», которая имеет одну СЭС на Житомирщине, говорится в ответе Антимонопольного комитета (АМКУ) на запрос Forbes Ukraine от 29 октября.
Компания «Санвин 11» на 100% принадлежит кипрскому юрлицу «Мерестоно Лимитед». Конечные бенефициары – резидент Чехии Наталья Богачева и резидент Израиля Петр Розенкранц, говорится в YouControl. Выручка зарегистрированной в Одессе ООО «Санвин 11» – 81,8 млн грн в 2024 году. Для индустрии это немного. К примеру, у крупнейшего украинского игрока в возобновляемой энергетике Elementum Energy в 2023-м было 4,1 млрд грн, согласно рейтингу Forbes. Подробнее о том, зачем «Киевстару» СЭС, читайте в материале Forbes.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.