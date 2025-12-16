Детали

«Санвин 11» имеет в управлении одну солнечную электростанцию мощностью 12,95 МВт.

По предварительным оценкам компании, CЭС способна производить электроэнергию, равную около 4% годового потребления «Киевстар».

В компании заявили, что инвестируют в возобновляемую энергетику, чтобы «повысить надежность своей сети и сделать сервисы более энергонезависимыми».

Электроэнергия, которую будет производить СЭС, будет поставляться в объединенную энергосистему Украины, что позволит «Киевстар» частично хеджировать риски, связанные с колебаниями цен на электроэнергию, говорится в пресс-релизе.

Контекст

В 2024-м оператор инвестировал 10 млн грн в пилотный проект с СЭС в Одесской и Житомирской областях, говорил Forbes в ноябре того года СТО оператора Владимир Лутченко. По его словам, проект был нужен, чтобы протестировать экономию и понять, есть ли смысл расширять географию. Кроме солнечной генерации, оператор также присматривается к проектам в ветроэнергетике.

23 сентября 2025 года мобильный оператор «Киевстар» подал заявку на приобретение энергокомпании «Санвин 11», которая имеет одну СЭС на Житомирщине, говорится в ответе Антимонопольного комитета (АМКУ) на запрос Forbes Ukraine от 29 октября.

Компания «Санвин 11» на 100% принадлежит кипрскому юрлицу «Мерестоно Лимитед». Конечные бенефициары – резидент Чехии Наталья Богачева и резидент Израиля Петр Розенкранц, говорится в YouControl. Выручка зарегистрированной в Одессе ООО «Санвин 11» – 81,8 млн грн в 2024 году. Для индустрии это немного. К примеру, у крупнейшего украинского игрока в возобновляемой энергетике Elementum Energy в 2023-м было 4,1 млрд грн, согласно рейтингу Forbes. Подробнее о том, зачем «Киевстару» СЭС, читайте в материале Forbes.