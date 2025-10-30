Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Антимонопольный комитет отклонил первую заявку «Киевстара» на покупку облачного провайдера GigaCloud

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отклонил заявку мобильного оператора «Киевстар» на покупку контрольной доли в компании GigaCloud. Об этом говорится в ответе комитета на запрос Forbes Ukraine.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Ключевые факты

  • 3 октября 2025 года АМКУ отклонил заявку «Киевстара» на покупку GigaCloud. «Заявление не отвечало требованиям положения о порядке рассмотрения заявлений и дел о концентрации хозяйствующих субъектов», – говорится в ответе комитета.
  • Повторную заявку на покупку GigaCloud мобильный оператор подал 24 октября 2025 года. «Комитет осуществляет анализ документов, добавленных к повторному заявлению», – говорится в ответе АМКУ.

Контекст

19 сентября «Киевстар» подал заявку в Антимонопольный комитет на покупку облачного провайдера GigaCloud. По информации издания dev.ua, речь идет о приобретении 80% компании.

В 2023 году материнская компания «Киевстара» Veon обязалась инвестировать $1 млрд в украинскую экономику за пять лет. Больше всего компания направила в M&A: в 2025-м приобрела сервис такси Uklon и увеличила свою долю в медицинском стартапе Helsi. На очереди – покупка сайта для бронирования лекарств Tabletki.ua.

GigaCloud – одна из крупнейших компаний на рынке, которая продает облачные сервисы бизнесу. Среди ее клиентов – агрохолдинг Kernel, система публичных закупок Prozorro и киевский ЦУМ. Выручка компании в 2024-м – более 409 млн грн, согласно YouControl. Это на 29% больше, чем в 2023 году.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні