Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отклонил заявку мобильного оператора «Киевстар» на покупку контрольной доли в компании GigaCloud. Об этом говорится в ответе комитета на запрос Forbes Ukraine.

Ключевые факты

3 октября 2025 года АМКУ отклонил заявку «Киевстара» на покупку GigaCloud. «Заявление не отвечало требованиям положения о порядке рассмотрения заявлений и дел о концентрации хозяйствующих субъектов», – говорится в ответе комитета.

Повторную заявку на покупку GigaCloud мобильный оператор подал 24 октября 2025 года. «Комитет осуществляет анализ документов, добавленных к повторному заявлению», – говорится в ответе АМКУ.

Контекст

19 сентября «Киевстар» подал заявку в Антимонопольный комитет на покупку облачного провайдера GigaCloud. По информации издания dev.ua, речь идет о приобретении 80% компании.

В 2023 году материнская компания «Киевстара» Veon обязалась инвестировать $1 млрд в украинскую экономику за пять лет. Больше всего компания направила в M&A: в 2025-м приобрела сервис такси Uklon и увеличила свою долю в медицинском стартапе Helsi. На очереди – покупка сайта для бронирования лекарств Tabletki.ua.

GigaCloud – одна из крупнейших компаний на рынке, которая продает облачные сервисы бизнесу. Среди ее клиентов – агрохолдинг Kernel, система публичных закупок Prozorro и киевский ЦУМ. Выручка компании в 2024-м – более 409 млн грн, согласно YouControl. Это на 29% больше, чем в 2023 году.