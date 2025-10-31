Самый крупный украинский мобильный оператор «Киевстар» покупает производителя возобновляемой энергии «Санвин 11», узнал Forbes Ukraine. Собственная энергетика нужна оператору как подстрахование на случай блэкаутов, объяснили в компании. Что известно о «Санвине 11»?

23 сентября мобильный оператор «Киевстар» подал заявку на приобретение энергокомпании «Санвин 11», говорится в ответе Антимонопольного комитета (АМКУ) по запросу Forbes Ukraine от 29 октября.

Выручка зарегистрированной в Одессе ООО «Санвин 11» – 81,8 млн грн в 2024-м, согласно YouControl. Для промышленности это немного. К примеру, у самого крупного украинского игрока в возобновляемой энергетике Elementum Energy в 2023 году было 4,1 млрд грн, согласно рейтингу Forbes.

«У нас есть почти полмиллиарда долларов наличных денег в Украине, поэтому мы продолжим инвестировать», – говорил СЕО Veon (материнского холдинга оператора) Каан Терзиоглу в ноябре 2024-го Reuters. Тогда же он отметил, что Veon имеет некоторых кандидатов на покупку в сфере производства и распределения энергии, включая солнечную энергетику.

Зачем оператору СЭС и заканчиваются ли на этом его амбиции в энергетике?