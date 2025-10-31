Forbes Digital підписка
«Киевстар» покупает «солнце». Оператор нацелился на приобретение СЭС в Житомирской области у израильтянина Розенкранца. Зачем?

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

«Київстар» купує СЕС «Санвін 11» /Коллаж Анастасия Савеленко

Самый крупный украинский мобильный оператор «Киевстар» покупает производителя возобновляемой энергии «Санвин 11» Фото Коллаж Анастасия Савеленко

Самый крупный украинский мобильный оператор «Киевстар» покупает производителя возобновляемой энергии «Санвин 11», узнал Forbes Ukraine. Собственная энергетика нужна оператору как подстрахование на случай блэкаутов, объяснили в компании. Что известно о «Санвине 11»?

23 сентября мобильный оператор «Киевстар» подал заявку на приобретение энергокомпании «Санвин 11», говорится в ответе Антимонопольного комитета (АМКУ) по запросу Forbes Ukraine от 29 октября.

Выручка зарегистрированной в Одессе ООО «Санвин 11» – 81,8 млн грн в 2024-м, согласно YouControl. Для промышленности это немного. К примеру, у самого крупного украинского игрока в возобновляемой энергетике Elementum Energy в 2023 году было 4,1 млрд грн, согласно рейтингу Forbes.

«У нас есть почти полмиллиарда долларов наличных денег в Украине, поэтому мы продолжим инвестировать», – говорил СЕО Veon (материнского холдинга оператора) Каан Терзиоглу в ноябре 2024-го Reuters. Тогда же он отметил, что Veon имеет некоторых кандидатов на покупку в сфере производства и распределения энергии, включая солнечную энергетику.

Зачем оператору СЭС и заканчиваются ли на этом его амбиции в энергетике?

