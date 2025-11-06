Forbes Digital підписка
«Киевстар» получил разрешение АМКУ на приобретение солнечной электростанции израильтянина Розенкранца в Житомирской области

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил самому крупному мобильному оператору «Киевстар» приобрести контрольный пакет в уставном капитале производителя возобновляемой энергии ООО «Санвин 11». Об этом говорится в решении АМКУ от 6 ноября. ООО «Санвин 11» управляет солнечной электростанцией мощностью 12,95 МВт, расположенной в Житомирской области, согласно данным энергетической платформы Energo.ua.

  • Согласно документу, ЧАО «Киевстар» получило разрешение на получение контроля над ООО «Санвин 11» через покупку доли в уставном капитале энергокомпании, которая обеспечит более 50% голосов в высшем органе управления общества.

Контекст

«Санвин 11» специализируется на солнечных электростанциях и зарегистрирована в Одессе. Выручка компании за прошлый год составила 81,8 млн грн, такие данные приводит YouControl. В настоящее время 100% уставного капитала принадлежит кипрской MERESTONO LIMITED.

Конечным бенефициаром энергокомпании являются гражданка Украины Наталья Богачева (проживает в Чехии) и гражданин Израиля Петр Розенкранц. Каждый из них контролирует по 50% в украинской компании, полностью принадлежащей кипрской фирме. Детальнее о том, почему «Киевстар» покупает производителя возобновляемой энергетики, читайте в материале Forbes Ukraine.

