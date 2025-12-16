Найбільший український мобільний оператор «Київстар» придбав виробника відновлювальної енергії «Санвін 11». Вартість угоди – 347,57 млн грн, йдеться в пресрелізі компанії 16 грудня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- «Санвін 11» має в управлінні одну сонячну електростанцію потужністю 12,95 МВт.
- За попередніми оцінками компанії, CЕС спроможна виробляти електроенергію, що дорівнює близько 4% річного споживання «Київстар».
- У компанії заявили, що інвестують у відновлювану енергетику, щоб «підвищити надійність своєї мережі та зробити сервіси більш енергонезалежними».
- Електроенергія, яку вироблятиме СЕС, постачатиметься до об’єднаної енергосистеми України, що дозволить «Київстар» частково хеджувати ризики, пов’язані з коливаннями цін на електроенергію, йдеться в пресрелізі.
Контекст
У 2024-му оператор інвестував 10 млн грн у пілотний проєкт із СЕС в Одеській і Житомирській областях, казав Forbes у листопаді того року СТО оператора Володимир Лутченко. За його словами, проєкт був потрібен, щоб протестувати економію та зрозуміти, чи є сенс розширювати географію. Крім сонячної генерації, оператор також придивляється до проєктів у вітроенергетиці.
23 вересня 2025 року мобільний оператор «Київстар» подав заявку на придбання енергокомпанії «Санвін 11», яка має одну СЕС на Житомирщині, ідеться у відповіді Антимонопольного комітету (АМКУ) на запит Forbes Ukraine від 29 жовтня.
Компанія «Санвін 11» на 100% належить кіпрській юрособі «Мерестоно Лімітед». Кінцеві бенефіціари – резидентка Чехії Наталія Богачова та резидент Ізраїля Петро Розенкранц, ідеться в YouControl. Виторг зареєстрованої в Одесі ТОВ «Санвін 11» – 81,8 млн грн у 2024-му. Для індустрії це небагато. Приміром, у найбільшого українського гравця у відновлюваній енергетиці Elementum Energy у 2023-му було 4,1 млрд грн, згідно з рейтингом Forbes. Детальніше про те, навіщо «Київстару» СЕС, читайте у матеріалі Forbes.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.