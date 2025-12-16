Деталі

«Санвін 11» має в управлінні одну сонячну електростанцію потужністю 12,95 МВт.

За попередніми оцінками компанії, CЕС спроможна виробляти електроенергію, що дорівнює близько 4% річного споживання «Київстар».

У компанії заявили, що інвестують у відновлювану енергетику, щоб «підвищити надійність своєї мережі та зробити сервіси більш енергонезалежними».

Електроенергія, яку вироблятиме СЕС, постачатиметься до об’єднаної енергосистеми України, що дозволить «Київстар» частково хеджувати ризики, пов’язані з коливаннями цін на електроенергію, йдеться в пресрелізі.

Контекст

У 2024-му оператор інвестував 10 млн грн у пілотний проєкт із СЕС в Одеській і Житомирській областях, казав Forbes у листопаді того року СТО оператора Володимир Лутченко. За його словами, проєкт був потрібен, щоб протестувати економію та зрозуміти, чи є сенс розширювати географію. Крім сонячної генерації, оператор також придивляється до проєктів у вітроенергетиці.

23 вересня 2025 року мобільний оператор «Київстар» подав заявку на придбання енергокомпанії «Санвін 11», яка має одну СЕС на Житомирщині, ідеться у відповіді Антимонопольного комітету (АМКУ) на запит Forbes Ukraine від 29 жовтня.

Компанія «Санвін 11» на 100% належить кіпрській юрособі «Мерестоно Лімітед». Кінцеві бенефіціари – резидентка Чехії Наталія Богачова та резидент Ізраїля Петро Розенкранц, ідеться в YouControl. Виторг зареєстрованої в Одесі ТОВ «Санвін 11» – 81,8 млн грн у 2024-му. Для індустрії це небагато. Приміром, у найбільшого українського гравця у відновлюваній енергетиці Elementum Energy у 2023-му було 4,1 млрд грн, згідно з рейтингом Forbes. Детальніше про те, навіщо «Київстару» СЕС, читайте у матеріалі Forbes.