Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Пока экономия минимальна». «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell строят солнечные электростанции. Как это поможет удержать связь во время блэкаутов

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Зв'язок під час блекаутів від «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell, сонячна генерація в операторів /Shutterstock

«Киевстар«, «Vodafone Украина» и lifecell строят солнечные электростанции Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:32 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:32

В 2024-м операторам было крайне сложно удержать связь из-за начавшихся с мая длительных отключений света. Телеком-регулятор обязал их гарантировать стабильную сеть минимум на 10 часов. Чтобы справиться с этим вызовом, «Киевстар», «Vodafone Украина» запустили пилотные проекты из СЭС. Почему заход в возобновляемую энергетику вряд ли станет для них панацеей?

Операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell в 2024-м запустили пилотные проекты по установке солнечных электростанций (СЭС) на своих базовых станциях, сообщили пресс-службы компаний.

Этот год был самым тяжелым для телеком-рынка – из-за длительных отключений света регулярно падала связь. 16 июля Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обязал операторов до 1 февраля 2025 года обеспечить стабильность связи во время блэкаутов на 10 часов.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине