«Пока экономия минимальна». «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell строят солнечные электростанции. Как это поможет удержать связь во время блэкаутов

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В 2024-м операторам было крайне сложно удержать связь из-за начавшихся с мая длительных отключений света. Телеком-регулятор обязал их гарантировать стабильную сеть минимум на 10 часов. Чтобы справиться с этим вызовом, «Киевстар», «Vodafone Украина» запустили пилотные проекты из СЭС. Почему заход в возобновляемую энергетику вряд ли станет для них панацеей?
Операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell в 2024-м запустили пилотные проекты по установке солнечных электростанций (СЭС) на своих базовых станциях, сообщили пресс-службы компаний.
Этот год был самым тяжелым для телеком-рынка – из-за длительных отключений света регулярно падала связь. 16 июля Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обязал операторов до 1 февраля 2025 года обеспечить стабильность связи во время блэкаутов на 10 часов.
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