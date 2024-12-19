«Пока экономия минимальна». «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell строят солнечные электростанции. Как это поможет удержать связь во время блэкаутов

В 2024-м операторам было крайне сложно удержать связь из-за начавшихся с мая длительных отключений света. Телеком-регулятор обязал их гарантировать стабильную сеть минимум на 10 часов. Чтобы справиться с этим вызовом, «Киевстар», «Vodafone Украина» запустили пилотные проекты из СЭС. Почему заход в возобновляемую энергетику вряд ли станет для них панацеей?