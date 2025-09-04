Китайский автопроизводитель BYD снизил цель продаж на 2025 год до 4,6 млн автомобилей – на 16% меньше предыдущего плана в 5,5 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два осведомленных с ситуацией источника. Это станет самым медленным годовым ростом компании за последние пять лет и свидетельствует о завершении эпохи рекордного подъема.

Подробности

Новый внутренний ориентир компания довела до поставщиков в августе. BYD не комментирует это решение. Акции компании в Гонконге после новости упали на 3,1%.

На фоне замедления продаж BYD зафиксировал первое за три года падение квартальной прибыли – на 30%. Основная причина давления – жесткая конкуренция с Geely и Leapmotor, а также многолетняя ценовая война на внутреннем рынке, что составляет около 80% сбыта компании.

Аналитики также снизили свои прогнозы: Deutsche Bank ожидает 4,7 млн проданных авто в 2025 году, Morningstar – 4,8 млн.

За восемь месяцев года компания реализовала всего 52% от первоначального плана. При этом продажи бюджетных моделей BYD в июле упали на 9,6%, тогда как Geely в этом сегменте увеличила реализацию на 90%.

Контекст

За последние пять лет BYD превратился из нишевого производителя в одного из глобальных лидеров: продажи электрокаров и гибридов выросли с 430 000 в 2020 году до 4,3 млн в 2024-м, что вывело компанию на уровень с GM и Ford.

В марте 2025 года BYD анонсировал планы привлечь $5,2 млрд путем размещения акций для финансирования исследований, расширения на международные рынки, пополнения оборотного капитала и других корпоративных целей. В первом квартале чистая прибыль компании составила 9,15 млрд юаней ($1,3 млрд), превысив ожидания аналитиков и значительно опередив Tesla, чья прибыль составила всего $409 млн – втрое меньше.

Однако сейчас темпы роста замедляются. В августе производство BYD снизилось второй месяц подряд – впервые с 2020 года.