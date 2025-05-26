Акции китайских производителей электромобилей, возглавляемые BYD Co., обрушились на гонконгской бирже после объявления автогигантом значительных скидок до 34% в конце прошлой недели. Об этом пишет Bloomberg 26 мая.

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Акции BYD, ведущего китайского автобренда, упали на 8,3%, тогда как акции конкурентов, таких как Li Auto Inc., Great Wall Motor Co. и Geely Automobile Holdings Ltd., потеряли более 5% из-за беспокойства инвесторов относительно усиления конкуренции в секторе.

BYD ввел скидки на 22 модели продающихся в Китае электромобилей и гибридов до конца июня, разжигая новую волну ценовой войны в отрасли. Хотя продажи электромобилей в целом достигли новых годовых максимумов, темпы роста замедляются.

Чтобы стимулировать слабый спрос, ухудшенный экономическим спадом в Китае, автопроизводители на самом крупном автомобильном рынке мира резко снизили цены.

В последние месяцы BYD пытался избавиться от запасов устаревших моделей, в том числе не имеющих новых функций поддержки водителя, которые автопроизводитель в феврале пообещал добавить бесплатно.

Последние скидки BYD, вероятно, спровоцируют цепную реакцию, ведь конкуренты также будут снижать цены, уменьшая и без того низкую маржу. Ценовое давление ухудшает финансовое состояние многих автопроизводителей, приводя к росту убытков и консолидации отрасли.

Аналитики Citi Research прогнозируют, что конкуренты последуют примеру BYD. Например, Chongqing Changan Automobile Co. объявил скидку 25 000 юаней на модель Deepal S07, а Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd. скорректировал цены на свои модели C16 и C11. По оценкам Citi, после скидок посещаемость дилерских центров BYD выросла на 30–40% по сравнению с предыдущей неделей.

Если этот трафик конвертируется в продажи, объемы BYD в мае могут продолжить расти. В апреле 2025 года компания достигла рекордного месячного объема продаж, что свидетельствует о ее пути к цели в 5,5 млн поставок в год.

Контекст

Китайская компания BYD обошла Tesla по объему мировых продаж электромобилей, укрепив свое лидерство на рынке. В январе 2025 года BYD продала более 318 000 электрических и гибридных автомобилей, что на 161% больше по сравнению с прошлым годом, захватив почти 15% китайского авторынка – крупнейшего в мире.

В марте 2025 года BYD анонсировала привлечение $5,2 млрд через размещение акций для финансирования исследований, расширение на международные рынки, пополнение оборотного капитала и других корпоративных целей. В первом квартале чистая прибыль компании составила 9,15 млрд юаней ($1,3 млрд), превысив ожидания аналитиков и значительно превзойдя Tesla, чья прибыль составляла лишь $409 млн – втрое меньше.

В первом квартале BYD впервые опередила Tesla по продажам электромобилей в Европе, обойдя доминировавшего в этом сегменте американского лидера. В апреле BYD зарегистрировала 7231 новый аккумуляторный электромобиль, что на 169% больше, чем годом ранее, войдя в десятку ведущих брендов по продажам электрокаров. Tesla, чьи регистрации сократились на 49%, оказалась на ступеньку ниже.