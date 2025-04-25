Китайская BYD обошла Tesla по чистой прибыли более чем в три раза

BYD Co. в первом квартале получила 9,15 млрд юаней ($1,3 млрд) чистой прибыли, превзойдя прогнозы аналитиков и обойдя Tesla еще по одному ключевому показателю. Для сравнения, чистая прибыль Tesla составила всего $409 млн, пишет Bloomberg 25 апреля.

Подробности

Чистая прибыль BYD превысила прогнозы аналитиков, которые оценивали ее в 8,1 млрд юаней. Хотя продажи компании за три месяца, закончившиеся 31 марта, составили 170,36 млрд юаней, что на 36% больше, чем в прошлом, они не оправдали ожиданий аналитиков.

Учитывая, что первые три месяца года обычно являются самыми слабыми для китайских автопроизводителей из-за продолжительных праздников Лунного Нового года, BYD демонстрирует перспективы для сильного 2025-го, говорят эксперты.

Продажи автомобилей за квартал составили почти 1 млн единиц, что ставит китайского гиганта на путь к достижению годового объема продаж в 5,5 млн единиц, включая 800 000 экспортных машин.

Аналитики отмечают, что автомобильные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вряд ли окажут влияние на BYD, поскольку компания не продает легковые автомобили в США, но имеет прочные перспективы заказов в регионах с высоким ростом, таких как Южная Америка и некоторые страны Юго-Восточной Азии.

Кроме того, BYD строит завод электромобилей в Венгрии, который начнет производство в конце 2025 года.

Акции BYD, торгующиеся в Гонконге, в пятницу выросли на 1,7%, а всего за год прирост составил почти 50%. Это прибавляется к росту на 24% в 2024-м и на 11% в 2023-м.

Контекст

Компания BYD укрепила свои позиции среди мировых лидеров рынка электромобилей, обойдя Tesla по объему глобальных продаж. В январе 2025 года BYD продала более 318 000 гибридных и электрических автомобилей, что на 161% больше, чем в предыдущем году. На самом крупном автомобильном рынке мира – в Китае – доля BYD достигла почти 15%.

В начале марта 2025 года BYD анонсировала планы привлечь $5,2 млрд путем размещения акций. Полученные средства будут направлены на исследования и разработки, расширение на международных рынках, пополнение оборотного капитала и другие корпоративные нужды.