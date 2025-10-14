Решение Китая ограничить экспорт редкоземельных и критически важных минералов является попыткой «потянуть за собой вниз» мировую экономику, сказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью FT . Он предположил, что китайский лидер Си Цзиньпин мог не знать об объявлении ограничений.

Подробности

Бессент назвал действия Пекина «признаком слабости китайской экономики», добавив, что введение ограничений лишь нанесет ущерб самому Китаю, который является крупнейшим поставщиком редкоземельных элементов в мире.

«Возможно, они верят в некую ленинскую бизнес-модель, где вредить своим клиентам – это хорошо, но если они хотят замедлить глобальную экономику, больше всего пострадают именно они», – сказал министр финансов США.

Китай находится «в середине рецессии или депрессии» и пытается компенсировать внутренние проблемы за счет экспорта, считает Бессент. Он подчеркнул, что Пекин подрывает свою репутацию в мире.

Министр предположил, что Си Цзиньпин мог не знать об объявлении ограничений, ведь между ведомствами в Пекине продолжается внутренняя борьба.

Контекст

Заявления министра финансов США прозвучали несколько дней спустя после того, как Китай объявил масштабные ограничения на поставку редкоземельных металлов и критических минералов. Дональд Трамп в ответ пригрозил ввести с 1 ноября дополнительную 100% пошлину на импорт из Китая, что привело к обвалу на рынках. Однако впоследствии написал в Truth Social, что «Си пережил трудный момент» и США «хотят помочь». По словам источников FT, это сообщение следует рассматривать скорее как иронический намек, чем реальное смягчение позиции.

Между тем, Пекин призвал Вашингтон «сделать шаг навстречу» и подтвердил, что стороны ведут переговоры.

Американские чиновники назвали решение Пекина непропорциональным и заявили, что оно может спровоцировать новую фазу торговой войны.

Один из чиновников США рассказал, что главный китайский торговый переговорщик Ли Ченгган еще летом угрожал Вашингтону «адскими последствиями», если Китай не получит желаемого результата.

Вашингтон обвиняет Китай в использовании действий американского Минторга, который в сентябре добавил тысячи китайских компаний в черный список, как повод для давно запланированной эскалации.

По прошествии нескольких дней напряженности обе стороны провели переговоры в Вашингтоне. Бессент ожидает еще одну встречу со своим китайским коллегой Хэ Лифеном до встречи Трампа и Си, запланированной на 29 октября в Южной Корее.