Китай ограничивает экспорт литиевых технологий на фоне торгового напряжения с США – Reuters

Китайская компания Jiangsu Jiuwu Hi-Tech прекратила поставки оборудования для переработки лития за границу, что может повлиять на глобальную индустрию аккумуляторов для электромобилей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Это первый случай, когда китайские производители действуют в рамках экспортного контроля, инициированного Пекином, пишет издание.

С 1 февраля компания остановила экспорт специальных фильтров-сорбентов, необходимых для извлечения лития из рассолов, являющихся ключевым процессом в производстве батарей.

Китай остается лидером в этой сфере, хотя масштабы рынка остаются неизвестными из-за нежелания властей делиться данными. В январе Пекин заявил о возможных ограничениях на экспорт технологий, связанных с литием. Хотя решение еще не вступило в силу, в случае его утверждения компании обяжут получать лицензии на продажу технологий за границу, говорят эксперты.

По данным Reuters, Jiangsu Jiuwu Hi-Tech и Sunresin New Materials, еще один крупный производитель сорбентов, уже ведут переговоры с правительством о новых правилах. Ожидается, что ограничения могут помешать планам западных компаний по добыче лития. В частности Exxon Mobil рассматривала возможность использования китайских технологий на будущих предприятиях в штате Арканзас.

Контекст

В июле 2023 года Пекин объявил о введении ограничений на экспорт галлия и германия – металлов, которые критически важны для производства таких стратегических продуктов, как электротранспорт, микрочипы и определенные виды оружия.

Китай обеспечивает около 90% мирового производства редкоземельных элементов, более 80% этапов производства солнечных панелей и 60% производства ветровых турбин и батарей для электромобилей. Кроме того, Китай почти полностью контролирует производство некоторых материалов для батарей и нишевых продуктов.