Китай обмежує експорт літієвих технологій на тлі торговельної напруги з США – Reuters

Китайська компанія Jiangsu Jiuwu Hi-Tech припинила постачання обладнання для переробки літію за кордон, що може вплинути на глобальну індустрію акумуляторів для електромобілів. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

Це перший випадок, коли китайські виробники діють у межах експортного контролю, ініційованого Пекіном, пише видання.

З 1 лютого компанія зупинила експорт спеціальних фільтрів-сорбентів, необхідних для вилучення літію з розсолів, що є ключовим процесом у виробництві батарей.

Китай зостається лідером у цій сфері, хоча масштаби ринку залишаються невідомими через небажання влади ділитися даними. У січні Пекін заявив про можливі обмеження на експорт технологій, пов’язаних із літієм. Хоча рішення ще не набуло чинності, у разі його затвердження компанії зобов’яжуть отримувати ліцензії для продажу технологій за кордон, говорять експерти.

За даними Reuters, Jiangsu Jiuwu Hi-Tech і Sunresin New Materials, ще один великий виробник сорбентів, вже ведуть переговори з урядом про нові правила. Очікується, що обмеження можуть завадити планам західних компаній із видобутку літію. Зокрема, Exxon Mobil розглядала можливість використання китайських технологій на майбутніх підприємствах у штаті Арканзас.

Контекст

У липні 2023 року Пекін оголосив про запровадження обмежень на експорт галію та германію – металів, які є критично важливими для виробництва таких стратегічних продуктів, як електротранспорт, мікрочипи й певні види зброї.

Китай забезпечує близько 90% світового виробництва рідкісноземельних елементів, понад 80% етапів виготовлення сонячних панелей та 60% виробництва вітрових турбін та батарей для електромобілів. Крім того, Китай майже повністю контролює виробництво деяких матеріалів для батарей і нішевих продуктів.