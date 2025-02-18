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Китай обмежує експорт літієвих технологій на тлі торговельної напруги з США – Reuters

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Китайська компанія Jiangsu Jiuwu Hi-Tech припинила постачання обладнання для переробки літію за кордон, що може вплинути на глобальну індустрію акумуляторів для електромобілів. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

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Деталі 

  • Це перший випадок, коли китайські виробники діють у межах експортного контролю, ініційованого Пекіном, пише видання. 
  • З 1 лютого компанія зупинила експорт спеціальних фільтрів-сорбентів, необхідних для вилучення літію з розсолів, що є ключовим процесом у виробництві батарей.
  • Китай зостається лідером у цій сфері, хоча масштаби ринку залишаються невідомими через небажання влади ділитися даними. У січні Пекін заявив про можливі обмеження на експорт технологій, пов’язаних із літієм. Хоча рішення ще не набуло чинності, у разі його затвердження компанії зобов’яжуть отримувати ліцензії для продажу технологій за кордон, говорять експерти.
  • За даними Reuters, Jiangsu Jiuwu Hi-Tech і Sunresin New Materials, ще один великий виробник сорбентів, вже ведуть переговори з урядом про нові правила. Очікується, що обмеження можуть завадити планам західних компаній із видобутку літію. Зокрема, Exxon Mobil розглядала можливість використання китайських технологій на майбутніх підприємствах у штаті Арканзас.

Контекст 

У липні 2023 року Пекін оголосив про запровадження обмежень на експорт галію та германію – металів, які є критично важливими для виробництва таких стратегічних продуктів, як електротранспорт, мікрочипи й певні види зброї. 

Китай забезпечує близько 90% світового виробництва рідкісноземельних елементів, понад 80% етапів виготовлення сонячних панелей та 60% виробництва вітрових турбін та батарей для електромобілів. Крім того, Китай майже повністю контролює виробництво деяких матеріалів для батарей і нішевих продуктів.

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