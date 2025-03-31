Поисковик и планер путешествий. Китайский Zhipu AI выпустил ИИ-агента

Китайский стартап Zhipu AI выпустил бесплатного ИИ-агента AutoGLM, работающего как расширение для Google Chrome. Он способен искать информацию или бронировать билеты от имени пользователя и поддерживает китайский и английский языки. Об этом пишет Bloomberg 31 марта.

Подробности

AutoGLM превосходит GPT-4o от OpenAI и Claude 3.5 Sonnet от Anthropic по производительности в веб-браузере, заявил гендиректор Zhipu Чжан Пен во время презентации на отраслевом мероприятии в Пекине. Агент уже доступен для предварительного использования.

Zhipu, поддержанный Alibaba и Tencent, планирует открыть код своих моделей и агента с середины апреля, сообщил Чжан. AutoGLM базируется на новой модели GLM-4-Air-0414 и включает в себя модель GLM-Z1-Air, которая по мощности не уступает R1 от DeepSeek, но работает в восемь раз быстрее и стоит в 30 раз дешевле, ведь может запускаться на обычных видеокартах.

Компания пообещала помочь странам «Пояса и пути» разрабатывать собственные ИИ-модели. На презентации присутствовали представители посольств Венгрии, Намибии, Пакистана и Перу. Инициатива «Пояс и путь», запущенная Си Цзиньпином 10 лет назад, направлена ​​на расширение экономического влияния Китая.

Чжан подчеркнул, что компания активно популяризирует китайские ИИ-модели на международном уровне и поддерживает страны «Пояса и пути» в разработке безопасных и контролируемых ИИ-технологий.

В январе США внесли Zhipu в черный список, обвинив в поддержке китайских военных, но компания заявила, что санкции не будут оказывать существенного влияния на ее бизнес.

Контекст

Конкуренция за создание доступных решений в сфере искусственного интеллекта в Китае обостряется после выхода DeepSeek R1 – эффективной модели, разработанной с меньшими затратами, чем у американских конкурентов, таких как OpenAI, отмечают эксперты. В частности, ИИ-агенты, которые могут выполнять задачи вместо пользователей, становятся ключевым направлением развития.

Китайский стартап DeepSeek, основанный Ляном Вэньфэном, 20 января представил модель R1 с открытым кодом, бросившую вызов доминированию американских компаний в сфере искусственного интеллекта. Геополитическое давление и экспортные ограничения со стороны США заставили китайских разработчиков искать альтернативные подходы к созданию ИИ-решений, что в конечном итоге способствовало успеху DeepSeek.

В отличие от других китайских игроков, стартап не получает финансирования от технологических гигантов, таких как Baidu, Alibaba или ByteDance, а развивается за счет инвестиций хедж-фонда High-Flyer Capital, которым руководит сам Вэньфэн.

Реакция на успех DeepSeek не заставила себя ждать. Президент США Дональд Трамп назвал выпуск R1 «сигналом тревоги» для американских компаний, призвав их активнее бороться за технологическое лидерство. Тем временем CEO OpenAI Сэм Альтман пообещал ускорить разработку новых продуктов и представить «гораздо лучшие» ИИ-модели, чтобы удержать преимущество Кремниевой долины.

DeepSeek решил сделать код своих ИИ-моделей открытым, что позволяет кому-либо загружать, модифицировать и улучшать алгоритмы R1 и других платформ. Это решение усиливает позиции компании по развитию искусственного интеллекта с открытым кодом и может изменить баланс сил в глобальной ИИ-гонке.