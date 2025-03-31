Пошуковик і планер подорожей. Китайський Zhipu AI випустив ШІ-агента

Китайський стартап Zhipu AI випустив безкоштовного ШІ-агента AutoGLM, який працює як розширення для Google Chrome. Він здатний шукати інформацію або бронювати квитки від імені користувача і підтримує китайську та англійську мови. Про це пише Bloomberg 31 березня.

Деталі

AutoGLM перевершує GPT-4o від OpenAI та Claude 3.5 Sonnet від Anthropic за продуктивністю у веббраузері, заявив гендиректор Zhipu Чжан Пен під час презентації на галузевому заході в Пекіні. Агент уже доступний для попереднього користування.

Zhipu, підтриманий Alibaba і Tencent, планує відкрити код своїх моделей і агента із середини квітня, повідомив Чжан. AutoGLM базується на новій моделі GLM-4-Air-0414 та включає модель міркування GLM-Z1-Air, яка за потужністю не поступається R1 від DeepSeek, але працює у вісім разів швидше й коштує в 30 разів дешевше, адже може запускатися на звичайних відеокартах.

Компанія пообіцяла допомогти країнам «Поясу і шляху» розробляти власні ШІ-моделі. На презентації були присутні представники посольств Угорщини, Намібії, Пакистану та Перу. Ініціатива «Пояс і шлях», запущена Сі Цзіньпіном 10 років тому, спрямована на розширення економічного впливу Китаю.

Чжан наголосив, що компанія активно популяризує китайські ШІ-моделі на міжнародному рівні та підтримує країни «Поясу і шляху» у розробці безпечних і контрольованих ШІ-технологій.

У січні США внесли Zhipu до чорного списку, звинувативши в підтримці китайських військових, але компанія заявила, що санкції не матимуть суттєвого впливу на її бізнес.

Контекст

Конкуренція за створення доступних рішень у сфері штучного інтелекту в Китаї загострюється після виходу DeepSeek R1 – ефективної моделі, розробленої з меншими витратами, ніж у американських конкурентів, таких як OpenAI, зазначають експерти. Зокрема, ШІ-агенти, які можуть виконувати завдання замість користувачів, стають ключовим напрямом розвитку.

Китайський стартап DeepSeek, заснований Ляном Веньфеном, 20 січня представив модель R1 з відкритим кодом, що кинула виклик домінуванню американських компаній у сфері штучного інтелекту. Геополітичний тиск і експортні обмеження з боку США змусили китайських розробників шукати альтернативні підходи до створення ШІ-рішень, що, зрештою, сприяло успіху DeepSeek.

На відміну від інших китайських гравців, стартап не отримує фінансування від технологічних гігантів, таких як Baidu, Alibaba чи ByteDance, а розвивається за рахунок інвестицій хедж-фонду High-Flyer Capital, яким керує сам Веньфен.

Реакція на успіх DeepSeek не забарилася. Президент США Дональд Трамп назвав випуск R1 «сигналом тривоги» для американських компаній, закликавши їх активніше боротися за технологічне лідерство. Тим часом CEO OpenAI Сем Альтман пообіцяв прискорити розробку нових продуктів і представити «значно кращі» ШІ-моделі, щоб утримати перевагу Кремнієвої долини.

DeepSeek вирішив зробити код своїх ШІ-моделей відкритим, що дозволяє будь-кому завантажувати, модифікувати і покращувати алгоритми R1 й інших платформ. Це рішення підсилює позиції компанії в розвитку штучного інтелекту з відкритим кодом і може змінити баланс сил у глобальній ШІ-гонці.