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Компания Трампа запускает сервис финансовых услуг Truth.Fi и нацеливается на инвестиции в криптовалюту

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Платформа Truth Social президента США Дональда Трампа выходит за пределы социальной сети и планирует запустить бизнес по предоставлению финансовых услуг Truth.Fi, который будет инвестировать до $250 млн в криптовалюту и другие активы, пишет Financial Times 29 января.

Ключевые факты

  • Компания Trump Media and Technology Group, в которой президент США является мажоритарным акционером, заявила, что запустит платформу финансовых услуг Truth.Fi, которая потенциально планирует покупать биткоины и другие криптовалюты, а также традиционные активы.
  • В компании добавили, что Truth.Fi «сосредоточится на инвестициях в американские компании, занимающиеся ростом, производством и энергетикой, а также на инвестициях, укрепляющих экономику».
  • Truth.Fi будет развивать индивидуально управляемые счета (separately managed accounts, SMA), ETF и криптовалютные активы.
  • SMA будут разработаны в партнерстве с брокерской компанией Charles Schwab Corp., которая также будет консультировать Truth.Fi по инвестициям и стратегии.
  • Акции TMTG подскочили на 10% на ранних торгах в Нью-Йорке.
  • Заявление TMTG прозвучало на следующий день после того, как компания X Илона Маска объявила о партнерстве с Visa с целью запуска платформы финансовых услуг для социальной сети, которая, как было заявлено, будет называться X Money Account. X планирует запустить платформу одноранговых платежей на базе Visa в конце этого года.

Контекст

Трамп открыто поддерживал криптоиндустрию во время своей кампании и с тех пор, как стал президентом. Вместе со своими сыновьями в прошлом году создали криптоплатформу под названием World Liberty Financial, а в начале этого месяца он и первая леди Мелания Трамп даже запустили мемкоины – тип криптовалюты без базовой бизнес-модели или денежного потока.

TMTG управляет платформой Truth Social, а также сервисом потокового вещания ТВ и безуспешно пыталась купить Bakkt, площадку для торговли криптовалютой в ноябре прошлого года.

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США отменила правило бухгалтерского учета, чтобы упростить для традиционных банков хранение криптоактивов от имени своих клиентов. TMTG заявила, что к концу 2024 года она имела более $700 млн денежных резервов.

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