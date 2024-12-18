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Биткоин как стратегический актив. Трамп хочет создать резерв криптовалют. Как это повлияет на рынок и курс – пять прогнозов

Мария Денисюк /из личного архива
Мария Денисюк
Forbes

3 хв читання

Біткоїн, криптовалюта, віртуальні активи /Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной

Планы правительства США создать стратегический резерв криптовалют Фото Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной

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Благодаря заявлению будущего президента США Дональда Трампа о создании резерва криптовалют биткоин побил очередной ценовой рекорд. Как реализация этой идеи влияет на глобальный рынок криптовалюты и что это значит для Украины? Разбор Forbes Ukraine

Заявление Трампа о потенциальном создании резерва криптовалют, по аналогии со стратегическим запасом нефти, повлекло за собой рост курса биткоина до более чем $107 000. Капитализация криптовалюты достигла отметки более чем в $2 млрд.

Главный аргумент сторонников идеи о национальном резерве крипты – стремительный рост стоимости криптоактивов может способствовать уменьшению государственного долга США, который уже превышает $36 трлн.

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