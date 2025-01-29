Компанія Трампа запускає сервіс фінансових послуг Truth.Fi і націлюється на інвестиції в криптовалюту

Платформа Truth Social президента США Дональда Трампа виходить за межі соціальної мережі і планує запустити бізнес з надання фінансових послуг Truth.Fi, який інвестуватиме до 250 млн доларів у криптовалюту та інші активи, пише Financial Times 29 січня.

Ключові факти

Компанія Trump Media and Technology Group, в якій президент США є мажоритарним акціонером, заявила, що запустить платформу фінансових послуг Truth.Fi, яка потенційно планує купувати біткоїни та інші криптовалюти, а також традиційні активи.

Компанія додала, що Truth.Fi «зосередиться на інвестиціях в американські компанії, що займаються зростанням, виробництвом та енергетикою, а також на інвестиціях, що зміцнюють економіку».

Truth.Fi розвиватиме також і індивідуально керовані рахунки (separately managed accounts, SMA), ETF та криптовалютні активи.

SMA будуть розроблені в партнерстві з брокерської компанією Charles Schwab Corp., яка також буде консультувати Truth.Fi з інвестицій та стратегії.

Акції TMTG підскочили на 10% на ранніх торгах у Нью-Йорку.

Заява TMTG прозвучала наступного дня після того, як компанія X Ілона Маска оголосила про партнерство з Visa з метою запуску платформи фінансових послуг для соціальної мережі, яка, як було заявлено, називатиметься X Money Account. X планує запустити платформу однорангових платежів на базі Visa наприкінці цього року.

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Контекст

Президент відкрито підтримував криптоіндустрію під час своєї кампанії та відтоді, як став президентом. Разом зі своїми синами Трамп минулого року створив криптоплатформу під назвою World Liberty Financial, а на початку цього місяця він і перша леді Меланія Трамп навіть запустили мемкоїни – тип криптовалюти без базової бізнес-моделі чи грошового потоку.

TMTG управляє платформою Truth Social, а також сервісом потокового мовлення ТБ і безуспішно намагалася купити Bakkt, майданчик для торгівлі криптовалютою у листопаді минулого року.

Минулого тижня Комісія з цінних паперів та бірж США скасувала правило бухгалтерського обліку, щоб спростити для традиційних банків зберігання криптоактивів від імені своїх клієнтів. TMTG заявила, що на кінець 2024 року вона мала понад $700 млн грошових резервів.