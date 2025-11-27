Alibaba представила умные очки Quark AI Glasses на базе собственной ИИ-модели Qwen. Линейка включает в себя три версии флагманской модели S1 с двумя экранами и три варианта G1 с камерой. Устройства доступны в разных цветах и с несколькими типами линз. Об этом идет речь в презентации компании от 27 ноября.
Подробности
- Все модели тесно интегрированы с экосистемой Alibaba: языковой моделью Qwen и приложением Qwen App. Активировать ИИ можно голосовой командой: «Hey Qwen» или коснувшись сенсора. Система позволяет отвечать на вопросы, переводить тексты, устанавливать напоминания, пользоваться навигацией или телесуфлером. Очки совместимы как с сервисами Alibaba, так и с продуктами других китайских компаний.
- Флагманские Quark AI Glasses S1 стоят примерно $540. Они получили минималистичный дизайн для комфортного ежедневного ношения, два micro-OLED дисплея, двойные процессоры и улучшенную костную проводимость для четкого голосового воспроизведения. Модель также оснащена первой в сегменте системой двойных сменных аккумуляторов, обеспечивающей до 24 часов работы.
- S1 поддерживает быструю фотосъемку (0,6 секунды), записывает видео в 3K и может повышать качество до 4K с помощью ИИ. Отдельно добавляется высокое качество изображения при слабом освещении благодаря технологии Quark Super Raw.
- Модель Quark AI Glasses G1 стартует от $270. Вес – всего 40 граммов. По характеристикам она близка к S1, но не имеет встроенных дисплеев.
Контекст
Alibaba остается одним из ключевых игроков на китайском рынке ИИ и продолжает активно развивать собственные модели, которые, по оценкам аналитиков, способны конкурировать с западными разработками, в частности продуктами OpenAI.
Запуск линейки умных очков выводит компанию в прямую конкуренцию с Meta, сотрудничающей с Ray-Ban, а также с китайской Xiaomi, представившей подобный гаджет в 2025 году.
В то же время Meta готовится инвестировать $100 млрд в технологии VR и AR до конца 2025 года. Марк Цукерберг назвал 2025-й «поворотным годом» для развития смарт-очков компании.
