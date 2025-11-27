Alibaba представила розумні окуляри Quark AI Glasses на базі власної ШІ-моделі Qwen. Лінійка включає три версії флагманської моделі S1 із двома екранами та три варіанти G1 з камерою. Пристрої доступні в різних кольорах і з кількома типами лінз. Про це йдеться у презентації компанії від 27 листопада.

Деталі

Усі моделі тісно інтегровані з екосистемою Alibaba: мовною моделлю Qwen та додатком Qwen App. Активувати ШІ можна голосовою командою «Hey Qwen» або торкнувшись сенсора. Система дозволяє відповідати на запитання, перекладати тексти, встановлювати нагадування, користуватися навігацією чи телесуфлером. Окуляри сумісні як із сервісами Alibaba, так і з продуктами інших китайських компаній.

Флагманські Quark AI Glasses S1 коштують приблизно $540. Вони отримали мінімалістичний дизайн для комфортного щоденного носіння, два micro-OLED дисплеї, подвійні процесори та покращену кісткову провідність для чіткого голосового відтворення. Модель також оснащена першою у сегменті системою подвійних змінних акумуляторів, що забезпечує до 24 годин роботи.

Розумні окуляри Quark AI Glasses

S1 підтримує швидку фотозйомку (0,6 секунди), записує відео у 3K та може підвищувати якість до 4K за допомогою ШІ. Окремо додається висока якість зображення за слабкого освітлення завдяки технології Quark Super Raw.

Модель Quark AI Glasses G1 стартує від $270. Вага – лише 40 грамів. За характеристиками вона близька до S1, але не має вбудованих дисплеїв.

Розумні окуляри Quark AI Glasses

Контекст

Alibaba залишається одним із ключових гравців на китайському ринку ШІ та продовжує активно розвивати власні моделі, які, за оцінками аналітиків, здатні конкурувати із західними розробками, зокрема продуктами OpenAI.

Запуск лінійки розумних окулярів виводить компанію в пряму конкуренцію з Meta, що співпрацює з Ray-Ban, а також із китайською Xiaomi, яка представила схожий гаджет у 2025 році.

Водночас Meta готується інвестувати $100 млрд у технології VR та AR до кінця 2025 року. Марк Цукерберг назвав 2025-й «поворотним роком» для розвитку смарт-окулярів компанії.