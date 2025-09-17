Верховный Суд Украины оставил в силе решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), которое разрешало ирландской компании CRH приобрести два цементных завода в Украине за €100 млн. Кассационная жалоба Промышленно-строительной группы «Ковальская», которой пытались обжаловать эту сделку, была отклонена, окончательно завершив судебный спор. Об этом сообщается в решении суда.

Подробности

В 2024 году CRH, один из ведущих мировых производителей строительных материалов, завершил сделку по приобретению украинских активов группы «Дикергофф» компании Buzzi за €100 млн после получения разрешения АМКУ. В активы вошли цементные заводы «Волынь-цемент» в Здолбунове (Ровенская область) и «Юг-цемент» в поселке Ольшанское (Николаевская область).

Одним из условий сделки было привлечение независимого инвестора на долю 25–28% уставного капитала. Летом 2025 года ирландская компания Divinereach Ltd, связанная с семьей ОʼРайли (владельцами дистрибьюторов Hyundai Ireland), приобрела 25% акций Dyckerhoff в CRH.

ПСГ «Ковальская», самый крупный производитель бетона в Украине, неоднократно пыталась обжаловать сделку в судах. Первоначально компания требовала признать ее третьей стороной по делу против АМКУ для защиты своих экономических интересов, но суд отклонил иск.

В октябре 2024 года «Ковальская» подала новый иск, требуя отменить разрешение АМКУ на сделку. Хозяйственный суд Киева поддержал компанию, но в июне 2025 года апелляционный суд отменил это решение, признав достаточными меры АМКУ по обеспечению конкуренции на рынке цемента. Последняя кассационная жалоба «Ковальской» также не была удовлетворена.

Контекст

CRH – глобальный лидер в сфере строительных материалов с 80 000 сотрудников в 28 странах, чьи акции котируются на биржах NYSE и LSE. В Украине компания работает с 1999 года и с начала полномасштабного вторжения инвестировала €180 млн, в том числе €34 млн в строительство цементного терминала в Киевской области.

ПСГ «Ковальская» – один из самых крупных украинских холдингов, объединяющий производство стройматериалов и девелопмент. Основанная на базе киевского «Завода железобетонных изделий №3» (1956 год), группа реализовала более 30 жилых проектов площадью более 700 000 кв. м и контролирует более 50% рынка бетона в Киеве. В настоящее время в состав «Ковальской» входят 13 предприятий в четырех регионах, которые производят бетон, железобетонные конструкции, строительные смеси (Siltek), тротуарную плитку (Avenue), газобетон и кровельные материалы.