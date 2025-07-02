Промышленно-строительная группа «Ковальская» будет обжаловать решение Северного хозяйственного апелляционного суда от 24 июня, сообщила Forbes Ukraine пресс-служба группы. Суд отказался отменить разрешение АМКУ на приобретение за €100 млн двух цементных заводов в Украине ирландской компанией CRH после иска «Ковальская».
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- «Ковальская» продолжит отстаивать свою позицию в судебном порядке. Группа не согласна с юридической оценкой суда и готовит кассационную жалобу в Верховный Суд.
- Компания считает, что решения о концентрации на стратегически важном рынке, которым является рынок цемента, должны приниматься с учетом долгосрочных последствий для экономики страны.
- «Сосредоточение почти 50% рынка в руках одного игрока противоречит принципам здоровой конкуренции и создает реальные риски неконкурентного ценообразования – как для бизнеса, так и для государственных инфраструктурных проектов», – отметили в «Ковальской».
Контекст
24 июня «Ковальская» проиграла второй суд против АМКУ по покупке цементных заводов ирландской CRH. Северный апелляционный хозяйственный суд Киева поддержал апелляцию Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) против группы «Ковальская» и отклонил требование компании.
«Ковальская» требовала признать недействительным разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 5 сентября 2024 года, которым он предоставил разрешение CRH на концентрацию активов итальянской группы Buzzi в Украине.
Сумма сделки – €100 млн. Это третье по размеру инвестиционное соглашение в Украине с начала полномасштабного вторжения. АМКУ рассматривал ее более полутора лет.
Из отрывков дела опубликованных в СМИ «Ковальская» пыталась доказать суду, что решение АМКУ является незаконным и необоснованным, а наложенные на CRH антимонопольные обязательства недостаточными, чтобы избежать монополизации на рынке цемента.
24 сентября 2024 года столичная группа обжаловала решение АМКУ о разрешении на концентрацию цементных активов в суде впервые. 19 февраля Северный апелляционный суд принял сторону ирландской компании.
Промышленно-строительная группа «Ковальская» – один из крупнейших украинских производителей строительных материалов и ведущий девелопер. Группа объединяет 13 предприятий в разных сегментах строительной отрасли, осуществляющих полный цикл работ – от добычи сырья до строительства объектов жилищного, коммерческого и социального назначения. Продукция представлена брендами «Бетон от Ковальской», «Авеню», Siltek и др.
CRH – один из крупнейших в мире производителей строительных материалов, работающий в 28 странах. В Украине CRH работает с 1999 года. Во время полномасштабного вторжения CRH инвестировала в Украину €180 млн, включая строительство цементного терминала в Киевской области стоимостью €34 млн.
Согласно ранее согласованным требованиям АМКУ, CRH должна в течение девяти месяцев создать юридическое лицо – холдинговую компанию – и передать ей приобретенный пакет акций ЧАО «Дикергофф цемент Украина».
25–28% акций уставного капитала холдинговой компании должны продать или иным образом передать третьему лицу, не связанному с CRH. Также CRH должно обеспечить независимый контроль над заводами и регулярно отчитываться в АМКУ.
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