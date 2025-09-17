Верховний Суд України залишив чинним рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ), яке дозволяло ірландській компанії CRH придбати два цементні заводи в Україні за €100 млн. Касаційна скарга Промислово-будівельної групи «Ковальська», що намагалася оскаржити цю угоду, була відхилена, остаточно завершивши судовий спір на користь АМКУ. Про це повідомляється в рішенні суду.

Деталі

У 2024 році CRH, один із провідних світових виробників будівельних матеріалів, завершив угоду з придбання українських активів групи «Дікергофф» компанії Buzzi за €100 млн після отримання дозволу АМКУ. До активів увійшли цементні заводи «Волинь-цемент» у Здолбунові (Рівненська область) та «Південь-цемент» у селищі Ольшанське (Миколаївська область).

Однією з умов угоди було залучення незалежного інвестора на частку 25–28% статутного капіталу. Улітку 2025 року ірландська компанія Divinereach Ltd, пов’язана з родиною О’Райлі (власниками дистриб’юторів Hyundai Ireland), придбала 25% акцій Dyckerhoff у CRH.

ПБГ «Ковальська», найбільший виробник бетону в Україні, неодноразово намагалася оскаржити угоду в судах. Спочатку компанія вимагала визнати її третьою стороною у справі проти АМКУ для захисту своїх економічних інтересів, але суд відхилив позов.

У жовтні 2024 року «Ковальська» подала новий позов, вимагаючи скасувати дозвіл АМКУ на угоду. Господарський суд Києва підтримав компанію, але в червні 2025 року апеляційний суд скасував це рішення, визнавши достатніми заходи АМКУ для забезпечення конкуренції на ринку цементу. Останню касаційну скаргу «Ковальської» також не було задоволено.

Контекст

CRH – глобальний лідер у сфері будівельних матеріалів із 80 000 співробітників у 28 країнах, чиї акції котируються на біржах NYSE та LSE. В Україні компанія працює з 1999 року і з початку повномасштабного вторгнення інвестувала €180 млн, зокрема €34 млн у будівництво цементного термінала на Київщині.

ПБГ «Ковальська» – один із найбільших українських холдингів, що об’єднує виробництво будматеріалів і девелопмент. Заснована на базі київського «Заводу залізобетонних виробів №3» (1956 рік), група реалізувала понад 30 житлових проєктів площею більш ніж 700 000 кв. м і контролює понад 50% ринку бетону в Києві. Наразі до складу «Ковальської» входять 13 підприємств у чотирьох регіонах, які виробляють бетон, залізобетонні конструкції, будівельні суміші (Siltek), тротуарну плитку (Avenue), газобетон і дахові матеріали.