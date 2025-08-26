Совладельцами заводов «Волынь-цемент» и «Юг-цемент», которые в сентябре 2024 года приобрела ирландская CRH , стала компания Divinereach, ее контролируют владельцы Hyundai Ireland – семья ОʼРайли. Об этом пишет The Irish Times .

Ключевые факты

Divinereach приобрела 25% акций производителя цемента Dyckerhoff, которому в Украине принадлежат заводы «Волынь-цемент» и «Юг-цемент». Сумма сделки – неизвестна.

Компания Divinereach зарегистрирована в марте 2025 года. Ею управляют управляющий директор группы Hyundai Ireland Юджин ОʼРайли-младший, Сьюзен Джонс и Ниалл ОʼХэнлон.

Семья ОʼРайли наиболее известна бизнесом по торговле автомобилями – Юджин ОʼРайли-старший является основателем бизнеса Hyundai.

Компания Tracematics, также принадлежащая семье, разрабатывает и продает программное обеспечение для управления автопарками арендованных автомобилей. Также группа OʼReilly инвестирует в недвижимость.

Контекст

19 июня Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил Divinereach Limited разрешение на контролирование CRH Eastern Europe BV, входящей в ирландскую группу CRH.

CRH – один из крупнейших в мире производителей строительных материалов, работающий в 28 странах. В Украине CRH работает с 1999 года. Во время полномасштабного вторжения CRH инвестировала в Украину €180 млн, включая строительство цементного терминала в Киевской области стоимостью €34 млн.

5 сентября 2024 года после полутора лет рассмотрения АМКУ предоставил разрешение CRH на концентрацию активов итальянской группы Buzzi в Украине (заводы «Волынь-цемент» и «Юг-цемент»). Сумма сделки – €100 млн. Это третье по размеру инвестиционное соглашение с начала полномасштабного вторжения.

Согласно ранее согласованным требованиям АМКУ, CRH должна была в течение девяти месяцев создать юридическое лицо – холдинговую компанию – и передать ему приобретенный пакет акций ЧАО «Дикергофф цемент Украина». 25-28% акций уставного капитала холдинговой компании должны были продать или иным образом передать третьему лицу, не связанному с CRH.

Против соглашения выступает промышленно-строительная группа «Ковальска» – один из крупнейших украинских производителей строительных материалов и ведущий девелопер.

В конце июня «Ковальска» проиграла второй суд против АМКУ по делу о покупке цементных заводов ирландской CRH. Из отрывков дела, опубликованных в СМИ, «Ковальска» пыталась доказать суду, что решение АМКУ является незаконным и необоснованным, а наложенные на CRH антимонопольные обязательства недостаточны, чтобы избежать монополизации на рынке цемента.

«Ковальска» готовит кассацию против АМКУ из-за покупки цементных заводов ирландской CRH.

Что именно не устраивает украинскую группу в этом соглашении, как повлияет решение суда и может ли «Ковальска» претендовать на заводы Buzzi – читайте в материале «Фарш, который уже не станет мясом». «Ковальска» хочет заблокировать соглашение ирландской CRH о покупке двух заводов за €100 млн. Чтобы занять ее место ?