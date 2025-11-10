Утром 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича – совладельца студии «Квартал 95». Следственные действия также произошли у министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего должность министра энергетики, пишет УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Позже НАБУ опубликовало отрывки аудиозаписей в рамках расследования дела о коррупции в энергетической сфере.

Подробности

Следственные действия проходят в Киеве. Других деталей собеседники издания не раскрыли. По данным источников УП, Миндич покинул территорию Украины перед обысками.

Дополнено 11:16. Обыски, которые детективы НАБУ проводят 10 ноября у министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, связаны одним делом, сообщили источники NV в правоохранительных органах. По их данным, расследование касается коррупции в энергетической сфере.

Обыски, которые детективы НАБУ проводят 10 ноября у министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, связаны одним делом, сообщили источники NV в правоохранительных органах. По их данным, расследование касается коррупции в энергетической сфере. НАБУ опубликовало отрывки аудиозаписей в рамках дела. Представитель Бюро заверил, что дополнительные детали будут раскрыты впоследствии. Операция получила кодовое название «Мидас».

Дополнено 12:36. По данным НАБУ, речь идет о «систематическом извлечении неправомерной выгоды» от контрагентов НАЭК «Энергоатом» в размере 10–15% от стоимости заключенных контрактов. Как установили следователи, поставщикам навязывались условия оплаты так называемых «откатов» под угрозой блокирования платежей за уже предоставленные услуги или поставленную продукцию или же полное исключение из списка контрагентов. Эта схема, по информации правоохранителей, получила внутреннее название «шлагбаум».

По данным НАБУ, речь идет о «систематическом извлечении неправомерной выгоды» от контрагентов НАЭК «Энергоатом» в размере 10–15% от стоимости заключенных контрактов. Как установили следователи, поставщикам навязывались условия оплаты так называемых «откатов» под угрозой блокирования платежей за уже предоставленные услуги или поставленную продукцию или же полное исключение из списка контрагентов. Эта схема, по информации правоохранителей, получила внутреннее название «шлагбаум». По версии следствия, в деле фигурирует заместитель руководителя Фонда государственного имущества (впоследствии ставший советником министра энергетики) и экс-правоохранитель, занимавший должность исполнительного директора по физической защите и безопасности «Энергоатома».

НАБУ заявило, что используя свои связи в Минэнерго и самой государственной компании, эти лица могли влиять на кадровые назначения, тендерные процедуры и движение финансовых потоков.

Контекст

Летом 2025 года Железняк обнародовал результаты расследования, согласно которому «Энергоатом» якобы реализовала электроэнергию коммерческой фирме, которая так и не рассчиталась. По словам нардепа, компания-покупатель была оформлена на лиц, связанных со спортивным сообществом Харькова, и не выполнила своих финансовых обязательств, нанеся государству ущерб в 300 млн грн. Материалы расследования депутат передал НАБУ.

Тимур Миндич известен как совладелец продюсерской студии «Квартал 95» и старый бизнес-партнер президента Владимира Зеленского.

Ранее The New York Times и The Kyiv Independent, ссылаясь на источники, сообщали, что Миндич может быть бенефициаром компании Fire Point – производителя дронов и ракет.

В октябре этого года главный конструктор Fire Point Денис Штиллерман в интервью ZN.ua заявил, что Миндич предлагал войти в акционеры, но компания отказала. Миндич публично ситуацию не комментировал, однако его представители категорически отрицают какую-либо связь с компанией.