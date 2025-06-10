Найбільше кафе та ресторани заробляють на літніх майданчиках у серпні – в 2024-му середній чек склав 681 грн за візит, йдеться в аналітиці Poster за результатами опитування 1500 українських закладів. У 2025 році середній чек уже в травні помітно зріс.

Ключові факти

Через холодний травень місячний виторг закладів впав з 25% у 2024-му до 18% у 2025 році. Втім у грошах сума вища – 749 грн проти 681 грн роком раніше. Основна причини – інфляція, пояснює співзасновник і CEO Poster Родіон Єрошек.

«У Києві та Львові заклади можуть працювати вже з квітня, кафе й ресторани в інших регіонах – змушені чекати до травня», – говорить він.

За словами Єрошека, обмеження у квітні в регіонах – болюче питання для рестораторів, адже не дає змогу закладам активніше стартувати сезон. Київські та львівські отримали у квітні 2024-го 16% виторгу з середнім чеком 620 грн, у квітні 2025 року – 14% з чеком 684 грн.

У середньому літні майданчики забезпечують закладам 21% щомісячного доходу. Найуспішнішим для них є серпень – у цей період внесок майданчиків може сягати до 30% від загальної виторгу.

Літні майданчики - дослідження Poster Літні майданчики - дослідження Poster Літні майданчики - дослідження Poster Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Poster – українська компанія, що створює програмні рішення для автоматизації закладів HoReCa. Серед продуктів – POS-системи, фінансова аналітика, CRM, QR-оплата, програмне РРО.

Компанія заснована у 2013 році в Дніпрі Родіоном Єрошеком і Олександром Рижковим. Із Poster працює понад 25 000 закладів у світі, з них 18 000 – в Україні.

Відвідуваність закладів харчування впала на 3%, середній чек зріс на 17%, виторг – на 10%, за підсумками 2024-го від Poster.