Відвідуваність закладів харчування впала на 3%, середній чек зріс на 17%, виторг – на 10%. Підсумки 2024 року від Poster

Харків – лідер по зростанню виторгу закладів громадського харчування у 2024 році, йдеться в дослідженні фудтех-компанії Poster. Виторг зріс на 14%, тоді як у середньому по країні на 10%. Середній чек найбільше зріс у Дніпрі – на 18%, у середньому по Україні – на 17%.

Ключові факти

Виторг закладів громадського харчування України у 2024 році зріс на 10% порівняно з 2023 роком, cередній чек – на 17% через збільшення цін на продукти. Водночас відвідуваність впала на 3%, серед причин падіння – економічна невизначеність та посилення мобілізації.

Серед найбільших міст України найгіршу річну динаміку відвідуваності показало Дніпро. Там відвідуваність закладів впала на 5% у 2024 році. Краще ніж у 2023-му ситуація виявилася у Харкові – зростання на 2%, Львові та Одесі – зростання на 1%. Негативну динаміку відчули в закладах Києва та Вінниці – трафік впав на 3%.

Найбільше зріс виторг у закладах Харкова – на 14%. Київ та Одеса майже не відстають – 13%, Вінниця – 11%. Найменше зростання у Дніпрі та Львові – 5% і 6% відповідно. Понад 44% рестораторів витрачали на зарплатню команді у 2024 році 20-30% від виторгу.

Дніпро – лідер по зростанню середнього чека: 18%. У закладах Києва, Вінниці, Одеси зростання на 14%, 12%, 11% відповідно. Найнижча динаміка у Харкові – там середній чек зріс на 7%, у Львові – на 9%.

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Відвідуваність майже всіх типів закладів знизилася у 2024 році порівняно з 2023-м. Найбільше просіли показники у піцерій, фастфуду та ресторанів – на 8% та 7% відповідно. Падіння в барах – 6%. Пекарні, кафе та кав’ярні теж недорахувались відвідувачів – трафік знизився на 2-3%. Позитивну динаміку показали суші – зростання на 1%, а відвідуваність закладів, де продають каву з собою, залишилася без змін.

Виручка та середній чек зросли в усіх сегментах закладів внаслідок збільшення цін. Виручка закладів, що спеціалізуються на суші, зросла найбільше – на 16%, середній чек – на 10% до 613 грн.

54% опитаних рестораторів зазначають, що показники роботи закладів у 2024 році є нижчі за очікувані. В досліджені 2023 року таких респондентів було 43%. Тим часом 11% опитаних вважають, що показники перевищили очікування.

Майже половина рестораторів (47%) стикнулися зі зниженням рентабельності бізнесу у 2024 році, у чверті респондентів (25%) вона зросла.

34% рестораторів заявили, що кількість замовлень на доставку у 2024 році зросла, майже стільки ж опитаних (31%) не помітили збільшення замовлень.

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Контекст

Показники виручки, середнього чека та відвідуваність закладів ґрунтуються на агрегованій неперсоналізованій статистиці даних продажів з Poster. У вибірці – 7000+ закладів всіх типів бізнесу, що працювали упродовж 2023-2024 років.

Показники рентабельності – з анонімного анкетування рестораторів зі всієї України. Опитування проведене у грудні 2024 року. Форму заповнило близько 300 респондентів.