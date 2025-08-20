Илон Маск откладывает создание политической партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и сохранить связи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого считают преемником движения MAGA. Об этом 19 августа пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Поддержка Маска может стать ключевой для президентских амбиций Вэнса.

Подробности

По данным издания, Маск сообщил союзникам, что намерен сконцентрироваться на развитии своих компаний и не хочет настраивать против себя влиятельных республиканцев, создавая третью партию, которая могла бы оттянуть голоса избирателей от Республиканской партии.

Эта позиция отличается от его заявлений в начале июля, когда Маск объявил о намерении учредить «Американскую партию» для представления интересов американцев, недовольных двумя основными политическими партиями. Однако, по информации источников, Маск также стремится сохранить хорошие отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого считают потенциальным преемником политического движения MAGA.

В последние недели Маск поддерживал контакт с Вэнсом и признал перед близкими, что создание новой партии может повредить их отношениям. Источники издания сообщают, что Маск и его окружение рассматривают возможность использования значительных финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот будет баллотироваться в президенты в 2028 году.

В 2024-м Маск потратил около $300 млн на поддержку Трампа и других республиканцев. В то же время союзники Маска отмечают, что он окончательно не отказался от идеи создания новой партии и может пересмотреть свое решение накануне промежуточных выборов.

Однако Маск и его команда не проводили активные консультации с известными лицами, которые поддерживают идею новой партии или могли бы помочь с ее организацией, в том числе с получением доступа к избирательным бюллетеням в ключевых штатах.

В конце июля соратники Маска упразднили запланированную встречу с группой, специализирующейся на создании кампаний для третьих партий, объяснив это желанием Маска сосредоточиться на управлении бизнесом, пишет WSJ.

Отказ Маска от создания третьей партии может стать преимуществом для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в следующем году, ведь третьи партии часто оттягивают голоса от двух основных партий.

Для Вэнса сохранение поддержки Маска может оказаться ключевым для его возможных президентских амбиций. В 2024 году политический комитет Маска, America PAC, потратил миллионы в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, чтобы помочь Трампу победить.

Контекст

В июне 2025-го между Илоном Маском и Дональдом Трампом разразился публичный конфликт из-за нового законопроекта, который Трамп назвал «великим и прекрасным». Маск в соцсети X резко раскритиковал этот документ, назвав его «отвратительным» и угрожающим инновационным отраслям, в частности электромобильной промышленности. Он также обвинил Трампа в намерении увеличить государственный долг США на триллионы долларов и призвал американцев убрать предателей на выборах. В ответ Трамп оскорбительно высказался о Маске, заявив, что тот «выглядит слабым» и подыгрывает демократам. Этот конфликт получил широкую огласку в медиа и посеял раскол среди части республиканских избирателей.

На фоне этого противостояния Маск обратился к своим подписчикам в соцсети X, проведя опрос о создании новой политической партии, представляющей интересы американцев, не поддерживающих ни республиканцев, ни демократов. Результаты показали значительную поддержку идеи: около 80% респондентов высказались за.

4 июля Маск официально объявил об учреждении America Party, которая позиционируется как партия для среднего класса, выступающая за экономическую свободу, технологический прогресс и прозрачность правительства. 6 июля партия подала документы в Федеральную избирательную комиссию (FEC) для официальной регистрации. Однако на следующий день акции Tesla упали на 7%, что аналитики связывают с беспокойством инвесторов по поводу политической активности Маска. Ранее в этом году он сотрудничал с Трампом в Департаменте эффективности правительства, что, по мнению экспертов, могло негативно отразиться на репутации Tesla. Участие Маска в политике вызывает все больше вопросов о будущем его компаний.