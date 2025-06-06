Акції Tesla, виробника електромобілів, впали на 14% після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив скасувати державні контракти для компаній. Про це пише CNBC 4 червня.

Деталі

У результаті компанія втратила $152 млрд ринкової капіталізації, що стало найбільшим падінням в її історії. Ринкова вартість Tesla опустилася нижче трильйонного порогу, досягнувши $916 млрд за підсумками торгів у четвер.

Загалом за тиждень акції Tesla знизилися майже на 18% через критику Ілоном Маском бюджетного законопроєкту. З початку року їхня вартість зменшилася приблизно на 30%, значно віддалившись від пікового значення $488,54, зафіксованого 18 грудня. Наразі ціна акцій становить $286,92.

Крім того, акції Trump Media and Technology Group Corp, компанії, пов’язаної з Трампом, впали на 8,04% до $20,12.

Контекст

Раніше Ілон Маск і Дональд Трамп часто публічно підтримували один одного, але їхні відносини погіршилися після рішення адміністрації Трампа відкликати кандидатуру Джареда Айзекмана, близького партнера Маска, на посаду очільника NASA за кілька днів до голосування за призначення.

Після цього Маск почав різко критикувати запропонований Трампом податковий законопроєкт, який передбачає збільшення дефіциту бюджету на $600 мільярдів, розширення податкових пільг, підвищення стелі держборгу та значні витрати на безпеку кордонів і армію, пише WSJ.

У відповідь Трамп припустив, що критика Маска зумовлена егоїстичними мотивами, оскільки законопроєкт пропонує скасувати субсидії на електромобілі. Це призвело до публічної сварки в соціальних мережах: Трамп заявив, що Маск «набридав» йому на посаді, а Маск у відповідь звинуватив президента в причетності до списків Епштейна.