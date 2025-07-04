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Илон Маск вновь поднял тему создания новой партии в США: запустил опрос в День независимости

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск запустил в соцсети X опрос о том, стоит ли создать Партию Америки, которая может стать политической альтернативой республиканцам и демократам.

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  • «День независимости – самое время спросить себя, хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы «однопартийной») системы!» – говорится в сообщении от 4 июля.
  • По мнению миллиардера, новая политическая сила могла бы изменить баланс сил в Конгрессе, если сосредоточится только на нескольких ключевых округах.
  • Он считает, что один из способов добиться этого – «сосредоточить внимание лишь на двух-трех местах в Сенате и 8–10 округах в Палате представителей».
  • «Учитывая минимальные законодательные рамки, этого было бы достаточно, чтобы стать решающим голосом относительно спорных законов, гарантируя, что они соответствуют истинной воле народа», – написал Маск.
Илон Маск вновь поднял тему создания новой партии в США: запустил опрос в День независимости /Фото 1

Контекст

Миллиардер активно критикует утвержденный Конгрессом США «один большой красивый закон» Дональда Трампа, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост госдолга и сокращение социальных программ.

Ранее он пригрозил созданием новой партии, если документ будет окончательно принят. Маск уже потратил сотни миллионов долларов на политические кампании и имеет значительное влияние на часть республиканского электората. Его идеи могут усложнить избирательную стратегию действующей власти и традиционных партий накануне выборов в Конгресс 2026 года.

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