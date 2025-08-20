Ілон Маск відкладає створення політичної партії, щоб зосередитися на бізнесі та зберегти зв’язки з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, якого вважають наступником руху MAGA. Про це 19 серпня пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Зазначається, що підтримка Маска може стати ключовою для президентських амбіцій Венса.

Деталі

За даними видання, Маск повідомив союзникам, що має намір сконцентруватися на розвитку своїх компаній і не хоче налаштовувати проти себе впливових республіканців, створюючи третю партію, яка могла б відтягнути голоси виборців від Республіканської партії.

Ця позиція відрізняється від його заяв на початку липня, коли Маск оголосив про намір заснувати «Американську партію» для представлення інтересів американців, незадоволених двома основними політичними партіями. Проте, за інформацією джерел, Маск також прагне зберегти хороші стосунки з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, якого вважають потенційним наступником політичного руху MAGA.

Останніми тижнями Маск підтримував контакт із Венсом і визнав перед близькими, що створення нової партії може зашкодити їхнім відносинам. Джерела видання повідомляють, що Маск і його оточення розглядають можливість використання значних фінансових ресурсів для підтримки Ванса, якщо той балотуватиметься в президенти у 2028 році.

У 2024 році Маск витратив близько $300 млн на підтримку Трампа та інших республіканців. Водночас союзники Маска зазначають, що він остаточно не відмовився від ідеї створення нової партії і може переглянути своє рішення напередодні проміжних виборів.

Однак Маск і його команда не проводили активних консультацій із відомими особами, які підтримують ідею нової партії чи могли б допомогти з її організацією, зокрема з отриманням доступу до виборчих бюлетенів у ключових штатах.

Наприкінці липня соратники Маска скасували заплановану зустріч із групою, що спеціалізується на створенні кампаній для третіх партій, пояснивши це бажанням Маска зосередитися на управлінні бізнесом, пише WSJ.

Відмова Маска від створення третьої партії може стати перевагою для республіканців напередодні проміжних виборів наступного року, адже треті партії часто відтягують голоси від двох основних партій.

Для Венса збереження підтримки Маска може виявитися ключовим для його можливих президентських амбіцій. У 2024 році політичний комітет Маска, America PAC, витратив мільйони в ключових штатах, таких як Пенсільванія, щоб допомогти Трампу перемогти.

Контекст

У червні 2025 року між Ілоном Маском і Дональдом Трампом спалахнув публічний конфлікт через новий законопроєкт, який Трамп назвав «великим та прекрасним». Маск у соцмережі X різко розкритикував цей документ, назвавши його «огидним» і таким, що загрожує інноваційним галузям, зокрема електромобільній промисловості. Він також звинуватив Трампа у намірі збільшити державний борг США на трильйони доларів і закликав американців «прибрати зрадників» на виборах. У відповідь Трамп образливо висловився про Маска, заявивши, що той «виглядає слабким» і підіграє демократам. Цей конфлікт набув широкого розголосу в медіа та посіяв розкол серед частини республіканських виборців.

На тлі цього протистояння Маск звернувся до своїх підписників у соцмережі X, провівши опитування про створення нової політичної партії, яка б представляла інтереси американців, що не підтримують ані республіканців, ані демократів. Результати показали значну підтримку ідеї: близько 80% респондентів висловилися «за».

4 липня Маск офіційно оголосив про заснування America Party, яка позиціонується як партія для середнього класу, що виступає за економічну свободу, технологічний прогрес і прозорість уряду. 6 липня партія подала документи до Федеральної виборчої комісії (FEC) для офіційної реєстрації. Проте наступного дня акції Tesla впали на 7%, що аналітики пов’язують із занепокоєнням інвесторів щодо політичної активності Маска. Раніше цього року він співпрацював із Трампом у Департаменті ефективності уряду, що, на думку експертів, могло негативно вплинути на репутацію Tesla. Участь Маска в політиці викликає дедалі більше запитань щодо майбутнього його компаній.